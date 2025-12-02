Германското правителство иска да разшири производството си на отбранителна техника

Германското правителство настоява повече промишлени компании да се включат в производството на отбранителна техника, предаде ДПА.

„Досега компаниите в отбранителната промишленост и други важни сектори на нашата промишленост са работили предимно паралелно. Това трябва и е необходимо да се промени“, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус.

Той се срещна с представители на промишлеността и асоциации в Берлин заедно с германския министър на икономиката Катерина Райхе. Заедно те представиха платформата SVI-Connect, която има за цел да позволи съществуващите вериги за доставки в отбраната да бъдат бързо допълнени с подходящи ресурси от други промишлени сектори. „Политиката за сигурност вече е и икономическа политика“, заяви Райхе.

„Искаме и трябва да увеличим капацитета ни за производство“, заяви Писториус. „И, разбира се, ще ни помогне, ако интегрираме нови доставчици във веригите за създаване на стойност, като по този начин направим самата верига по-сигурна за бъдещето.“

Представители на промишлената индустрия обаче се оплакаха, че все още има прекалено много бюрокрация в сектора.

Петър Лайбингер, президент на германската индустриална организация Федерация на германските индустрии, заяви, че „прекалено сложният процес на възлагане на обществени поръчки трябва да бъде радикално опростен“.

Той добави, че гражданската индустрия също трябва да развие уменията си, за да обслужва въоръжените сили.