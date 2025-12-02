Подробно търсене

Германското правителство иска да разшири производството си на отбранителна техника

Елена Инджева
Германското правителство иска да разшири производството си на отбранителна техника
Германското правителство иска да разшири производството си на отбранителна техника
Германският министър на отбраната Борис Писториус говори пред новия танк "Леопард 2A8" в Мюнхен, Германия. 19 ноември 2025 г. (AP Photo/Matthias Schrader)
Берлин,  
02.12.2025 17:34
 (БТА)

Германското правителство настоява повече промишлени компании да се включат в производството на отбранителна техника, предаде ДПА.

„Досега компаниите в отбранителната промишленост и други важни сектори на нашата промишленост са работили предимно паралелно. Това трябва и е необходимо да се промени“, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус.

Той се срещна с представители на промишлеността и асоциации в Берлин заедно с германския министър на икономиката Катерина Райхе. Заедно те представиха платформата SVI-Connect, която има за цел да позволи съществуващите вериги за доставки в отбраната да бъдат бързо допълнени с подходящи ресурси от други промишлени сектори. „Политиката за сигурност вече е и икономическа политика“, заяви Райхе. 

„Искаме и трябва да увеличим капацитета ни за производство“, заяви Писториус. „И, разбира се, ще ни помогне, ако интегрираме нови доставчици във веригите за създаване на стойност, като по този начин направим самата верига по-сигурна за бъдещето.“

Представители на промишлената индустрия обаче се оплакаха, че все още има прекалено много бюрокрация в сектора.

Петър Лайбингер, президент на германската индустриална организация Федерация на германските индустрии, заяви, че „прекалено сложният процес на възлагане на обществени поръчки трябва да бъде радикално опростен“.
Той добави, че гражданската индустрия също трябва да развие уменията си, за да обслужва въоръжените сили. 

/ГГ/

Свързани новини

01.12.2025 18:10

Германия и Полша планират догодина да сключат пакт за отбранително сътрудничество, заяви Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия и Полша работят за сключване догодина на пакт за отбранително сътрудничество, предаде Ройтерс. "Дадохме насоки на нашите министри да изготвят споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. Желаем да го финализираме догодина, когато отбелязваме важна годишнина в двустранните ни отношения", посочи Мерц. Той визираше 35-тата годишнина от сключването на полско-германския Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1991 г.
01.12.2025 09:50

Глобалното въоръжаване стимулира приходите на европейските оръжейни производители, сочи доклад

На фона на войната в Украйна европейските, и особено германските, оръжейни компании са се възползвали значително от ръста на международното въоръжаване през изминалата година. Според доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира
20.11.2025 02:32

Германия няма да постигне целта през 2029 г. да отделя по 3,5% от БВП за отбрана

Германия няма да постигне целта си през 2029 г. да започне да отделя по 3,5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, съобщи ресорният министър Борис Писториус. Берлин увеличава средствата за укрепване на военните си способности в контекста на
18.11.2025 09:21

Започващата днес Берлинска конференция по сигурността ще се съсредоточи върху укрепването на европейската отбрана

Политици, военнослужещи и експерти по отбраната ще присъстват днес в германската столица Берлин за началото на двудневна конференция по въпросите за сигурността, която ще се съсредоточи върху укрепването на европейската отбрана, предаде ДПА.
16.11.2025 12:44

Коалиционните партньори в германското правителство се споразумяха за новите правила за военна служба

Коалиционните партньори в германското правителство в четвъртък обявиха, че са стигнали до компромисно решение за новите правила за военната служба, което е ключов елемент в по-широките усилия на Берлин за възстановяване на намалелите по численост

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:56 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация