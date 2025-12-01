Турският президент Ердоган заяви, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи

Турският президент Тайип Ердоган заяви днес, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, като отправи предупреждение към „всички свързани страни“, след като беше съобщено, че безпилотен кораб е ударил танкер край северното крайбрежие на Турция, предаде Ройтерс.

"Войната между Русия и Украйна очевидно е започнала да заплашва безопасността на навигацията в Черно море. Нападенията срещу кораби в нашата изключителна икономическа зона в петък сигнализират за тревожна ескалация", каза Ердоган пред репортери.

"Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин. Изпращаме необходимите предупреждения до всички съответни страни относно подобни инциденти", допълни той.

Турция съобщи в събота, че "Вират" (Virat), танкер, който е част от така наречения руски "сенчест флот", е бил ударен късно в петък от безпилотен кораб на около 35 мили от турското черноморско крайбрежие, припомня Ройтерс.

Украински служител заяви в събота, че украински военноморски дронове са ударили два санкционирани танкера в Черно море, докато са се насочвали към руско пристанище, за да заредят с петрол, предназначен за чуждестранни пазари, в момент, когато Киев се опитва да окаже натиск върху огромната руска петролна индустрия, отбелязва агенцията.