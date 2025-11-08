Пиза се наложи над Кремонезе за първия успех на тима в италианския елит от 34 години насам

Отборът на Пиза победи Кремонезе с 1:0 в мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. Това е първа победа на тима за сезона, както и първи успех в италианския елит от 34 години насам. В герой за домакините се превърна Идриса Туре, който вкара победното попадение четвърт час преди края на мача. Тогава той засече с глава отлично центриране на Матео Трамони, който бе обявен за игра на мача.

Така тимът на треньора Алберто Джилардино се изкачи на 16-о място, като вече е с три точки над зоната на изпадащите. Кремонезе остава на десета позиция в подреждането с 14 точки. Тимът обаче има само една победа в последните си девет срещи във всички турнири.

Мачове от 11-ия кръг на италианската Серия А:

Пиза - Кремонезе - 1:0 днес: Комо - Каляри Лече - Верона Ювентус - Торино Парма - Милан утре: Аталанта - Сасуоло Болоня - Наполи Дженоа - Фиорентина Рома - Удинезе Интер Милано - Лацио В класирането води отборът на Наполи с 22 точки, пред Интер, Милан и Рома с по 21, Болоня и Ювентус са с по 18, Комо е със 17, Лацио и Удинезе по 15 и други.