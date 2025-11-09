Подробно търсене

Рома оглави класирането в Серия А след домакинска победа срещу Удинезе

Мирослав Димитров
Alfredo Falcone/LaPresse via AP
Рим,  
09.11.2025 21:10
 (БТА)

Рома излезе начело в класирането на Серия А след домакинска победа над Удинезе с 2:0.

"Вълците" спечелиха трите точки и с 24 пункта в актива си оглавиха таблицата еднолично преди двубоя между Интер и Лацио тази вечер.

Лоренцо Пелегрини откри резултата в 42-а минута от дузпа, а след почивката турският национал Зеки Челик добави втори гол за Рома.

Удинезе също имаше своите шансове за попадение, но бившият играч на Рома Николо Дзаниоло пропусна чиста ситуация, а веднъж и гредата спаси домакините след удар на Артур. 

Лошата новина за треньора на Рома Джан Пиеро Гасперини е поредната контузия в отбора - този път на нападателя Артьом Довбик, който бе сменен преди почивката и се присъедини в лазарета към Пауло Дибала, Леон Бейли, Евън Фъргюсън и Анхелино.

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Аталанта - Сасуоло - 0:3
Болоня - Наполи - 2:0
Дженоа - Фиорентина - 2:2
Рома - Удинезе - 2:0

по-късно днес:
Интер Милано - Лацио

от събота:
Комо - Каляри - 0:0
Лече - Верона - 0:0
Ювентус - Торино - 0:0
Парма - Милан   - 2:2

от петък
Пиза - Кремонезе - 1:0

В класирането начело е Рома с 24 точки, следван от отборите на Милан и Наполи с по 22 точки, пред Интер и Болоня с по 21, Ювентус с 19, Комо е със 17, Сасуоло с 16, Лацио и Удинезе по 15 и други. 

/МД/

