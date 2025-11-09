Болоня победи Наполи, Дженоа и Фиорентина завършиха наравно в треньорските дебюти на Де Роси и Ваноли

Болоня победи Наполи с 2:0 у дома в среща от 11-ия кръг на Серия А.

Тийс Далинга и Джон Лукуми вкараха попаденията за домакините. В 8-ата минута титулярният вратар на Болоня Лукаш Скорупски се контузи, а 17-годишният Масимо Песина влезе на негово място, като това бе вторият му мач в титулярния състав и той се справи повече от добре, недопускайки гол във вратата си.

Болоня нямаше домакинска победа срещу Наполи от 2019 година, но тази серия бе прекъсната, а Болоня остава без поражение в последните си десет мача във всички турнири.

Наполи продължава да изпитва сериозни трудности в атака, като тимът няма отбелязан гол в последните си три мача.

Болоня излезе на пето място в класирането на Серия А с 21 точки, докато Наполи е втори с 22 точки, колкото има и лидерът Милан.

В друга среща от кръга Дженоа завърши наравно 2:2 у дома с Фиорентина. Двубоят бе дебют за новите треньори на двата отбора - Даниеле Де Роси на Дженоа и Паоло Ваноли на Фиорентина.

Лео Йостигор и Лоренцо Коломбо вкараха за домакините, докато Алберт Гудмундсон и Роберто Пиколи се разписаха за гостите от Флоренция.

Дженоа е 18-та в таблицата на Серия А със 7 точки, докато Фиорентина е 20-та с 5 точки.

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Аталанта - Сасуоло - 0:3

Болоня - Наполи - 2:0

Дженоа - Фиорентина - 2:2

по-късно днес:

Рома - Удинезе

Интер Милано - Лацио

от събота:

Комо - Каляри - 0:0

Лече - Верона - 0:0

Ювентус - Торино - 0:0

Парма - Милан - 2:2

от петък

Пиза - Кремонезе - 1:0

В класирането водят отборите на Милан и Наполи с по 22 точки, пред Интер, Рома и Болоня с по 21, Ювентус с 19, Комо е със 17, Сасуоло с 16, Лацио и Удинезе по 15 и други.