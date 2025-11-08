Книгата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" ще бъде представена на 11 ноември във Велинград

Книгата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" на Кристиян Ваклинов ще бъде представена на 11 ноември във Велинград, съобщиха от местната администрация.

Събитието ще се състои в кафе-клуб "Читалнята" към Народно читалище "Отец Паисий - 1893".

Книгата, която е посветена на теснолинейката, ще бъде представена ден по-рано, в понеделник, в гранд хотел "Хебър“ в Пазарджик.

През октомври теснолинейката бе отличена като едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента, според ново международно проучване, изготвено от британската туристическа платформа "Джей Ар Пас" (JR Pass). Прочутата железопътна линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути, като постигна общ рейтинг 7,81 от 10.