Книгата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" ще бъде представена на 11 ноември във Велинград

site.btaКнигата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" ще бъде представена на 11 ноември във Велинград
Книгата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" на Кристиян Ваклинов ще бъде представена на 11 ноември във Велинград, съобщиха от местната администрация.
Събитието ще се състои в кафе-клуб "Читалнята" към Народно читалище "Отец Паисий - 1893".
Книгата, която е посветена на теснолинейката, ще бъде представена ден по-рано, в понеделник, в гранд хотел "Хебър“ в Пазарджик.
През октомври теснолинейката бе отличена като едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента, според ново международно проучване, изготвено от британската туристическа платформа "Джей Ар Пас" (JR Pass). Прочутата железопътна линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути, като постигна общ рейтинг 7,81 от 10.
/БИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина