Книгата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" ще бъде представена на 11 ноември във Велинград

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Книгата "Родопската теснолинейка" ще бъде представена на 11 ноември във Велинград. Снимка: Община Велинград
Велинград,  
08.11.2025 17:45
Книгата "Родопската теснолинейка Септември – Добринище" на Кристиян Ваклинов ще бъде представена на 11 ноември във Велинград, съобщиха от местната администрация.

Събитието ще се състои в кафе-клуб "Читалнята" към Народно читалище "Отец Паисий - 1893". 

Книгата, която е посветена на теснолинейката, ще бъде представена ден по-рано, в понеделник, в гранд хотел "Хебър“ в Пазарджик.

През октомври теснолинейката бе отличена като едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента, според ново международно проучване, изготвено от британската туристическа платформа "Джей Ар Пас" (JR Pass). Прочутата железопътна линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути, като постигна общ рейтинг 7,81 от 10.

 

