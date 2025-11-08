КНА: Кипърският президент заяви, че решението на Осло да вдигне оръжейното ембарго срещу Кипър е свързано с програмата SAFE

Решението на Норвегия, обявено вчера, да вдигне оръжейното ембарго срещу Република Кипър, е от значение и за програмата SAFE на ЕС, заяви президентът на Кипър Никос Христодулидис днес в кулоарите на културна конференция, която се провежда в крайбрежния град Агия Напа, съобщи за БТА агенция КНА.

Той говори за особено положително развитие, като добави, че вчера е получил телефонно обаждане от норвежкия външен министър, който го е информирал за решението.

"Считам го за особено положително развитие, като се има предвид, че като Република Кипър в миналото се опитахме да закупим военно оборудване от Норвегия, което не беше позволено именно поради това решение, което беше в сила от 1959 г.", каза той.

Той добави, че счита това развитие за свързано с решенията на Европейския съюз относно програмата SAFE, както и с решението на Кипър да използва наличните ресурси от Европейския съюз.

Президентът също така заяви, че това е признание за ролята на Кипър в региона като "предсказуем и надежден партньор".

В отговор на въпрос относно схемата 3+1 по енергийни въпроси президентът Христодулидис заяви, че "една от основните ни цели е да съгласуваме интересите си не само със съседните държави, но и с мощни участници на международната сцена, като например САЩ".

Той продължи, като каза, че енергийният сектор е "един от секторите, в които си сътрудничим тясно, сектор, който е и ключов стълб на нашата външна политика" и добави, че в тази насока през следващите седмици ще бъдат обявени нови развития.

Президентът заяви, че целта е да се използва енергийният сектор за справяне с вътрешното предизвикателство във връзка с електроенергията, но и да се използва като фактор, който ще обедини държавите в региона.

Той говори за особено важно измерение, като добави, че развитието на Източното Средиземноморие като алтернативен енергиен коридор за Европа е от голямо значение.

В отговор на друг въпрос относно събитията, обявени вчера от окупационния режим във връзка с петимата кипърски гърци, незаконно арестувани през юли миналата година, президентът заяви, че "все още чакаме тяхното освобождаване".

Той повтори, че се предприемат много действия, но те не се оповестяват публично, защото нашата цел, особено на този етап, е нашите сънародници да бъдат освободени.

„Военен съд“ в турските окупирани райони на Република Кипър оправда в петък петимата кипърски гърци, които бяха обвинени в незаконно влизане и нарушаване на военна зона. Република Кипър остро осъди задържанията като незаконни и провокативни.

Двама от петимата кипърски гърци все още са обвинени в „районния съд“ за предполагаеми нарушения на законите за личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Освен това се отбелязва, че през септември Европейският парламент е приел резолюция, в която осъжда незаконното задържане на пет кипърски гръцки граждани от турските окупационни власти.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)