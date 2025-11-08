Подробно търсене

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов: "Направихме много хора щастливи"

Мирослав Димитров
Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
08.11.2025 18:21
 (БТА)

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов остана доволен от победата с 1:0 срещу големия съперник Левски.

Иванов бе една от изненадите в състава на "червените", като влезе като трети централен защитник с цел да се неутрализират силните страни на Левски в атака.

"Емоцията е невероятна. Направихме толкова хора щастливи. Щом в нашата врата няма гол, значи се е получила тактическата промяна на треньора. Играем повече млади българи. Няма по-хубаво нещо от това да играят родни футболисти. Всеки един отбор трябва да го прави", каза Теодор Иванов.

