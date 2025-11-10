Сирийският президент Шараа и Доналд Тръмп обсъдиха укрепването на връзките и регионални въпроси, съобщи Дамаск

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди укрепването на отношенията и регионални въпроси с американския лидер Доналд Тръмп при посещението си във Вашингтон, съобщи днес сирийското президентство, цитирано от Ройтерс.

В срещата участваха и външните министри на двете страни, допълват от Дамаск.

По-рано днес Тръмп посрещна сирийския си колега в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите.

Срещата протече дискретно, далеч от камерите, отбелязва Франс прес.

Сирийският президент пристигна в 11:37 ч. местно време, съобщи Белият дом. Той не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол, който се следва при посещения за държавни глави и ръководители на чужди правителства, които президентът на САЩ почти винаги посреща лично на стълбите.

Журналистите също не бяха поканени в Овалния кабинет в началото на срещата, както обикновено се случва при официални посещения.