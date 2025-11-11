Подробно търсене

Сирийският президент заяви, че връзките му с "Ал Каида" са в миналото и не е обсъждал тази тема с Тръмп

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп разговаря със сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом, 10 ноември 2025 г. Снимка: пресслужба на сирийския президент чрез АП
Вашингтон,  
11.11.2025 03:22
 (БТА)
Сирийският президент Ахмед аш Шараа, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист, каза пред телевизия "Фокс нюз", че връзките му с екстремистката групировка са в миналото и не е обсъждал тази тема по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

В интервю, излъчено в шоуто на "Фокс нюз" - "Специален репортаж с Брет Бейър", Аш Шараа каза, че е в контакт с майката на Остин Тайс - американски журналист, изчезнал в Сирия, и че ще направи всичко по силите си да получи някаква информация за сина ѝ.

11.11.2025 03:39

Турският външен министър заяви, че САЩ разбират необходимостта Сирия да остане обединена

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес, че е провел отделни разговори с няколко американски представители и със сирийския си колега Асад аш Шибани по време на визита във Вашингтон, като е обсъдил с тях развитията в Сирия и Газа, предаде Ройтерс.
11.11.2025 00:34

Тръмп заяви, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес след срещата си със сирийския лидер Ахмед аш Шараа в Белия дом, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му, предаде Ройтерс.
10.11.2025 22:15

Сирийският президент Шараа и Доналд Тръмп обсъдиха укрепването на връзките и регионални въпроси, съобщи Дамаск

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди укрепването на отношенията и регионални въпроси с американския лидер Доналд Тръмп при посещението си във Вашингтон, съобщи днес сирийското президентство, цитирано от Ройтерс. В срещата участваха и външните
10.11.2025 20:55

Кюрдска организация обвини Ахмед аш Шараа във военни престъпления и геноцид

Германска кюрдска организация подаде жалба срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа, в която го обвинява във военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството, предаде Франс прес, като се позова на информация на германската
10.11.2025 19:33

Започна срещата между президентите на САЩ и Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите. Срещата протича дискретно, далеч от камерите,
10.11.2025 08:38

Временният президент на Сирия се очаква да се срещне днес с Тръмп в Белия дом

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа се очаква да се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА.Това е първата визита на сирийски президент във Вашингтон, откакто Сирия става независима през 1946 г.

