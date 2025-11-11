Турският външен министър заяви, че САЩ разбират необходимостта Сирия да остане обединена

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес, че е провел отделни разговори с няколко американски представители и със сирийския си колега Асад аш Шибани по време на визита във Вашингтон, като е обсъдил с тях развитията в Сирия и Газа, предаде Ройтерс.

По думите на Фидан, той е срещнал разбиране от страна на САЩ за необходимостта Сирия да остане обединена.

Министърът каза пред турски медии след разговорите си, че е бил поканен също да се присъедини в даден момент от срещата между американския президент Доналд Тръмп и сирийския лидер Ахмед аш Шараа. Фидан добави, че се е срещнал също с американския държавен секретар Марко Рубио, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, както и с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Том Барак.