Кюрдска организация обвини Ахмед аш Шараа във военни престъпления и геноцид

Германска кюрдска организация подаде жалба срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа, в която го обвинява във военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството, предаде Франс прес, като се позова на информация на германската прокуратура.

Организацията "Общност на германските кюрди" (ОГК) обвинява Аш Шараа в "геоноцид и най-тежки военни престъпления" в жалбата, подадена миналата седмица в германската федерална прокуратура.

"Ал Голани с сред отговорните за геноцида над кюрдските язиди през 2014 г. и за систематичните и продължителни актове на насилие срещу малцинствата в Сирия и Ирак", заяви Мехмет Танриверди, заместник-председател на ОГК.

Сирийският президент Ахмед аш Шараа беше известен дълго време под псевдонима Абу Мохамед ал Голани. Той пое временно ръководството на Сирия, след като в края на миналата година неговите бунтовнически сили свалиха от власт дългогодишния лидер Башар Асад. Някога Шараа беше тясно свързан с Ал Каида, а ислямистката му групировка "Хаят Тахрир аш Шам" беше извадена от американския списък на терористичните организации едва през юли миналата година.

Но откакто пое властта от Асад след повече от десетилетие кървава гражданска война, Аш Шараа се опита да скъса с джихадисткото си минало и да представи по-умерен образ. Днес той пристигна в Белия дом, за да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, припомня АФП.

ОГК осъжда признанието, с което се ползва на международната сцена, и по-специално поканата от германския канцлер Фридрих Мерц да посети Германия, за да обсъди експулсирането на сирийски граждани от Федералната република. Организацията изрази "сериозни опасения" от факта, че Германия позволява "на предполагаем военнопрестъпник да остане в страната".

"Съгласно принципа на универсалната юрисдикция Германия има възможността – и задължението – да преследва тези извършители, независимо от мястото, където са били извършени престъпленията", се добавя в съобщението.

Засега няма коментар от сирийското посолство в Берлин.