Подробно търсене

Кюрдска организация обвини Ахмед аш Шараа във военни престъпления и геноцид

Асен Георгиев
Кюрдска организация обвини Ахмед аш Шараа във военни престъпления и геноцид
Кюрдска организация обвини Ахмед аш Шараа във военни престъпления и геноцид
Сблъсъци с полицията по време на протест на кюрди в Германия и техни симпатизанти срещу политиката на Турция, Берлин, 14 май 2022 г. (Cevin Dettlaff/dpa via AP)
Берлин,  
10.11.2025 20:55
 (БТА)

Германска кюрдска организация подаде жалба срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа, в която го обвинява във военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството, предаде Франс прес, като се позова на информация на германската прокуратура.

Организацията "Общност на германските кюрди" (ОГК) обвинява Аш Шараа в "геоноцид и най-тежки военни престъпления" в жалбата, подадена миналата седмица в германската федерална прокуратура.

"Ал Голани с сред отговорните за геноцида над кюрдските язиди през 2014 г. и за систематичните и продължителни актове на насилие срещу малцинствата в Сирия и Ирак", заяви Мехмет Танриверди, заместник-председател на ОГК.

Сирийският президент Ахмед аш Шараа беше известен дълго време под псевдонима Абу Мохамед ал Голани. Той пое временно ръководството на Сирия, след като в края на миналата година неговите бунтовнически сили свалиха от власт дългогодишния лидер Башар Асад. Някога Шараа беше тясно свързан с Ал Каида, а ислямистката му групировка "Хаят Тахрир аш Шам" беше извадена от американския списък на терористичните организации едва през юли миналата година. 

Но откакто пое властта от Асад след повече от десетилетие кървава гражданска война, Аш Шараа се опита да скъса с джихадисткото си минало и да представи по-умерен образ. Днес той пристигна в Белия дом, за да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, припомня АФП.

ОГК осъжда признанието, с което се ползва на международната сцена, и по-специално поканата от германския канцлер Фридрих Мерц да посети Германия, за да обсъди експулсирането на сирийски граждани от Федералната република. Организацията изрази "сериозни опасения" от факта, че Германия позволява "на предполагаем военнопрестъпник да остане в страната".

"Съгласно принципа на универсалната юрисдикция Германия има възможността – и задължението – да преследва тези извършители, независимо от мястото, където са били извършени престъпленията", се добавя в съобщението.

Засега няма коментар от сирийското посолство в Берлин.

/ВС/

Свързани новини

10.11.2025 19:33

Започна срещата между президентите на САЩ и Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите.
10.11.2025 19:33

Започна срещата между президентите на САЩ и Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите. Срещата протича дискретно, далеч от камерите,
10.11.2025 08:38

Временният президент на Сирия се очаква да се срещне днес с Тръмп в Белия дом

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа се очаква да се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА.Това е първата визита на сирийски президент във Вашингтон, откакто Сирия става независима през 1946 г.
09.11.2025 01:01

Какво да очакваме от първата визита на временния сирийски президент Аш Шараа в Белия дом

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа ще бъде посрещнат от президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник - първото посещение на сирийския лидер в Белия дом и признание за бившия джихадист, който за по-малко от година на власт
09.11.2025 00:46

Президентът на Сирия пристигна на посещение в САЩ

Сирийският президент Ахмед аш Шараа пристигна в Съединените щати на официално посещение, съобщи сирийската държавна агенция САНА. Това стана ден след премахването на Шараа от черния списък на Вашингтон със санкционирани за тероризъм лица и
08.11.2025 23:16

Сирия проведе превантивни операции срещу клетки на "Ислямска държава" в цялата страна, съобщи говорител на сирийското вътрешно министерство

Сирия проведе превантивни операции в цялата страна, насочени срещу клетки на групировката "Ислямска държава", обяви днес говорител на сирийското вътрешно министерство, цитиран от Ройтерс.
08.11.2025 04:32

САЩ и Великобритания отмениха санкциите, наложени на сирийския президент

САЩ и Великобритания снощи свалиха санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа – ден, след като Съветът за сигурност на ООН предприе същата стъпка преди срещата на Аш Шараа с американския президент Доналд Тръмп следващата седмица, а Европейският съюз потвърди, че ще последва примера им, предаде Ройтерс.
07.11.2025 15:01

Броят на сирийските мигранти в Германия е намалял почти наполовина след падането на Асад

Броят на сирийските мигранти в Германия е намалял значително след падането на режима на дългогодишния сирийски управник Башар Асад в края на миналата година. Отчетеното намаление е с 46,5% през 2025 г. спрямо предходната година, съобщи днес
07.11.2025 13:24

Макрон призова президента на Сирия да се присъедини към международната коалиция за борба срещу „Ислямска държава“

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова президента на Сирия Ахмед аш Шараа да се присъедини към международната коалиция за борба срещу „Ислямска държава“, предаде Франс прес. Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на срещата на международната
06.11.2025 22:30

Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа

Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа на фона на престоящата му среща в понеделник, 10 ноември, с американския държавен глава Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.
05.11.2025 22:15

Германски съд одобри депортирането на двама сирийски граждани в родината им

Германски съд одобри депортирането на двама сирийски граждани, постановявайки, че те вече не са изправени пред сериозна опасност, ако бъдат върнати в родината им, съобщи ДПА.  Административният съд в Дюселдорф заяви в две отделни решения, че
02.11.2025 18:19

Разследване в Сирия установи, че повечето твърдения за отвлечени алауитки са неверни

Комисия, ръководена от сирийското правителство, установи, че повечето твърдения за отвличане на жени от религиозното малцинство алауити са неверни, предаде Асошиейтед прес, като се позова на резултатите от разследването, публикувани днес.
30.10.2025 10:26

Сирия призна официално независимостта на Косово

Сирия стана 120-ата държава, която призна официално независимостта на Косово, съобщава косовското издание „Коха диторе“. Някогашната автономна област на Сърбия обяви независимост през 2008 година – акт, който Белград не признава. Двете страни водят
29.10.2025 19:15

Инвестиции за 28 милиарда долара е привлякла Сирия през последните 10 месеца, заяви сирийският президент Ахмед аш Шараа

Сирия е привлякла около 28 милиарда долара инвестиции през последните 10 месеца, заяви днес сирийският президент Ахмед аш Шараа по време международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции" в Рияд, предаде Ройтерс. На сесия, на която присъстваше и
28.10.2025 12:03

"Ислямска държава" засилва атаките си в Сирия след падането на Асад

Близо година след като дългогодишният диктатор Башар Асад беше свален от власт в резултат на бунтовническа офанзива, Сирия се сблъсква с редица нови предизвикателства. Страната, която в момента се управлява от въоръжената групировка "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ), се бори с нестихващо насилие между религиозни групи, подложена е на израелски удари и раздирана от вътрешни спорове в новото правителство. Към тази нестабилност се добавя и завръщането на едно от най-дълготрайните предизвикателства пред Сирия - "Ислямска държава”, известна още като ИДИЛ, пише американското издание "Форин афеърс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:07 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация