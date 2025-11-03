Подробно търсене

Германският канцлер призова за репатриране и депортиране на сирийски бежанци от Германия

Валерия Динкова
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: Britta Pedersen/dpa via AP
Берлин,  
03.11.2025 22:08
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц призова за репатриране на сирийски бежанци от Германия, като дори предложи те да бъдат депортирани, ако се наложи, на основание, че "гражданската война в Сирия е приключила", предаде Франс прес.

В четвъртък германският външен министър Йохан Вадефул беше по-сдържан по време на посещението си в Дамаск, където заяви, че връщането на сирийците в родината им "ще бъде възможно, само до много ограничена степен, тъй като голяма част от инфраструктурата на страната е разрушена", след 13 -годишната гражданска война.

Сдържаността му бе критикувана от много членове на консервативната партия, на която са членове Мерц и Вадефул.

"Няма причина за търсене на убежище в Германия", каза Фридрих Мерц по време на посещение в Хузум, Северна Германия, твърдейки, че следователно репатрирането в Сирия може да започне. Той добави, че е "поканил временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Германия, за да обсъдят как могат да разрешат (този проблем) заедно".

"Тази страна сега се нуждае от всичките си сили, особено от сирийците, за възстановяването си. Ето защо със сигурност ще има много хора, които ще се върнат в страната си по собствено желание", подчерта Мерц.

След това той добави: "Онези, които откажат да се върнат в страната си може, разбира се, да бъдат депортирани".

В началото на юли германското Министерство на вътрешните работи заяви, че работи по депортирането на сирийски закононарушители и криминални престъпници.

Около един милион сирийци живеят в Германия, повечето от които пристигнаха по време на голямата мигрантска вълна в периода 2015 – 2016 г.

След падането на президента Башар Асад през декември миналата година няколко европейски страни, сред които и Германия, обявиха замразяване на приемането на молби за убежище на фона на възход на крайнодесните партии след различни нападения, извършени от чужденци в страната.

/ВС/

