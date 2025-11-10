Подробно търсене

Само 18% от германците биха искали Мерц да се кандидатира отново за канцлер, сочи проучване

Елена Инджева
Германският канцлер Фридрих Мерц пристига за заседанието на кабинета в канцеларията в Берлин, Германия, 29 октомври 2025 г. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Берлин,  
10.11.2025 21:44
 (БТА)

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано днес, предаде ДПА.

Седедесет и три на сто от анкетираните не биха подкрепили лидера на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да се кандидатира за изборите през 2029 г., според анкетата, направена от института „Форза“ по поръчка на телевизия Ер Те Ел.

Според проучването, което е направено в началото на месеца сред 1002 анкетирани души, делът на привържениците на ХДС и нейната баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз (ХСС), които подкрепят Мерц е 47% , а 41% се противопоставят на негова хипотетична кандидатура.

По отношение на възрастта на канцлера – 52% от анкетираните заявяват, че би било по-добре, ако бъдещият лидер на Германия е по-млад. Утре Мерц навършва 70 години.

Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.

/ВС/

Свързани новини

09.11.2025 17:08

Президентът на Германия предупреди за "нарастващи заплахи" за демокрацията в страната

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер предупреди за "нарастващи заплахи" срещу демокрацията в страната, посочвайки възхода на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и увеличаването на антисемитизма, съобщи Франс прес. "107 г.
07.11.2025 15:01

Броят на сирийските мигранти в Германия е намалял почти наполовина след падането на Асад

Броят на сирийските мигранти в Германия е намалял значително след падането на режима на дългогодишния сирийски управник Башар Асад в края на миналата година. Отчетеното намаление е с 46,5% през 2025 г. спрямо предходната година, съобщи днес
04.11.2025 18:59

Германия е готова да увеличи помощта си за Украйна с 3 милиарда евро през следващата година

Германия планира да увеличи финансовата си помощ за Украйна с близо 3 млрд. евро (3,5 млрд. долара) през следващата година, заяви днес говорител на германското министерство на финансите, цитиран от Ройтерс. Берлин е най-големият дарител на военна
30.10.2025 17:43

Мерц заяви пред Ердоган, че Германия иска Турция в ЕС, а „Хамас“ – вън от управлението на Газа

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц каза по време на съвместната им пресконференция с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, която беше излъчвана на живо в социалните медии, че страната му подкрепя членството на Турция в Европейския съюз, но за целта Анкара трябва да изпълни Критериите от Копенхаген, които са свързани със спазването на човешките права, демократичното управление и функциониращата пазарна икономика. Ердоган пък му отговори, че освен Критерии от Копенхаген, има и критерии от Анкара. Въпреки приятелския тон на срещата и съгласието на Германия за закупуване на изтребители "Юрофайтър" от Турция, двамата се разминаха в позициите си по отношение на действията на Израел в Газа.

