Германският външен министър каза, че ООН трябва да бъде реформирана така, че да е в съзвучие с 21-ви век

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес за реформа в Организацията на обединените нации, за да може институцията да се справи с предизвикателствата на 21-ви век, предаде ДПА.

Това най-вече означава, че Глобалният юг, по-специално Африка, трябва да има повече тежест, каза Вадефул на парламентарен дебат по повод 80-ата годишнина от създаването на ООН.

Въпреки че призна, че ООН понякога е неспособна да предприема действия, дипломатът заяви, че организацията е "единственият форум, на който представители на всички държави по света могат да разговарят".

Той изтъкна, че трябва Германия да бъде готова да поеме водеща роля в ООН. Страната е кандидатка за непостоянно място в Съвета за сигурност за 2027/2028 г.

Депутати от почти всички фракции подчертаха важността на институцията, като Изабел Кадемартори от Германската социалдемократическа партия, описа ООН като "ядрото на глобализирания свят, в който кризите не се спират пред национални граници".

Беатрикс фон Щорх от партия "Алтернатива за Германия" постави под въпрос почтеността на ООН.

Организацията според нея е доминирана от авторитарни режими, корумпирани държави и развиващи се страни, на които им се дава право да вземат решения за демократични държави като Германия.

"В същото време, кой плаща за всичко това? Разбира се, че германският данъкоплатец", каза тя.