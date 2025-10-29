Инвестиции за 28 милиарда долара е привлякла Сирия през последните 10 месеца, заяви сирийският президент Ахмед аш Шараа

Сирия е привлякла около 28 милиарда долара инвестиции през последните 10 месеца, заяви днес сирийският президент Ахмед аш Шараа по време международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции" в Рияд, предаде Ройтерс.

На сесия, на която присъстваше и саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман, Шараа посочи, че законодателството на Сирия, касаещо инвестициите, е било изменено, за да се даде право на чуждестранните инвеститори да прехвърлят средства извън страната.

"Искаме да възстановим Сирия чрез инвестиции", каза президентът, добавяйки, че светът може да се възползва от това като "търговски коридор".

Шараа направи поредица от чуждестранни пътувания, тъй като неговото преходно правителство се стреми да възстанови връзките на Сирия с редица държави, които избягваха Дамаск по времето на управлението на дългогодишния диктатор Башар Асад.

През май саудитската столица Риад бе домакин на историческа среща между принц Мохамед бин Салман, Шараа и американския президент Доналд Тръмп, който похвали тогава сирийският лидер и заяви, че Вашингтон ще отмени всички санкции срещу Сирия, за да даде на страната шанс да се възстанови.

Въпреки обещанието на Тръмп и широко разпространените изключения, които сега се предоставят на Сирия, отмяната на най-строгите американски санкции срещу страната изискват одобрението на Конгреса на САЩ.