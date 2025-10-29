Подробно търсене

Инвестиции за 28 милиарда долара е привлякла Сирия през последните 10 месеца, заяви сирийският президент Ахмед аш Шараа

Илиян Цвейн
Инвестиции за 28 милиарда долара е привлякла Сирия през последните 10 месеца, заяви сирийският президент Ахмед аш Шараа
Инвестиции за 28 милиарда долара е привлякла Сирия през последните 10 месеца, заяви сирийският президент Ахмед аш Шараа
Сирийският президент Ахмед аш Шараа, Снимка: SANA via AP
Рияд,  
29.10.2025 19:15
 (БТА)

Сирия е привлякла около 28 милиарда долара инвестиции през последните 10 месеца, заяви днес сирийският президент Ахмед аш Шараа по време международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции" в Рияд, предаде Ройтерс.

На сесия, на която присъстваше и саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман, Шараа посочи, че законодателството на Сирия, касаещо инвестициите, е било изменено, за да се даде право на чуждестранните инвеститори да прехвърлят средства извън страната.

"Искаме да възстановим Сирия чрез инвестиции", каза президентът, добавяйки, че светът може да се възползва от това като "търговски коридор".

Шараа направи поредица от чуждестранни пътувания, тъй като неговото преходно правителство се стреми да възстанови връзките на Сирия с редица държави, които избягваха Дамаск по времето на управлението на дългогодишния диктатор Башар Асад. 

През май саудитската столица Риад бе домакин на историческа среща между принц Мохамед бин Салман, Шараа и американския президент Доналд Тръмп, който похвали тогава сирийският лидер и заяви, че Вашингтон ще отмени всички санкции срещу Сирия, за да даде на страната шанс да се възстанови.

Въпреки обещанието на Тръмп и широко разпространените изключения, които сега се предоставят на Сирия, отмяната на най-строгите американски санкции срещу страната изискват одобрението на Конгреса на САЩ.

/ИЦ/

Свързани новини

06.08.2025 20:01

Сирия подписа инвестиционни споразумения на стойност 14 милиарда долара, включително проекти за изграждане на летища и метро

Сирия подписа днес 12 инвестиционни споразумения на стойност 14 милиарда долара на церемония, на която присъства временният президент Ахмед Аш Шараа, предаде Ройтерс. Споразуменията включват проекти в областта на инфраструктурата, транспорта и
13.07.2025 15:58

Сирия подписа споразумение за 800 милиона долара с компанията от ОАЕ "Ди Пи Уърлд" за развитие на пристанищната инфраструктура

Сирийската генерална дирекция отговаряща за сухопътните входни точки по границите и за пристанищата подписа днес споразумение на стойност 800 милиона долара с базираната в Обединените арабски емирства компания "Ди Пи Уърлд" (DP World) за
14.05.2025 13:28

Тръмп се срещна с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Рияд и заяви, че обмисля нормализиране на връзките с Дамаск

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна днес с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Саудитска Арабия, след като изненадващо обяви, че Вашингтон отменя всички санкции срещу ръководеното от бивши ислямисти правителство в Дамаск въпреки продължаващите опасения за връзките на лидерите му в миналото с терористичната организация "Ал Каида", и заяви, че Вашингтон проучва възможността за нормализиране на връзките си със Сирия, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:54 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация