Какво да очакваме от първата визита на временния сирийски президент Аш Шараа в Белия дом

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа ще бъде посрещнат от президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник - първото посещение на сирийския лидер в Белия дом и признание за бившия джихадист, който за по-малко от година на власт изведе страната си от изолация, посочва Франс прес.

По време на това историческо посещение се очаква Дамаск да подпише споразумение за присъединяване към международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ, съобщи американския пратеник за Сирия Том Барак.

САЩ планират да изградят военна база близо до Дамаск, съобщи за АФП дипломатически източник в Сирия.

Страната, която бе опустошена от продължилата повече от 13 години гражданска война, също така се стреми да осигури средства за възстановяването си, което по данни на Световната банка може да струва над 216 млрд. долара.

В четвъртък Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу Аш Шараа, който досега се нуждаеше от разрешение на световната организация за всяко пътуване в чужбина.

В резолюцията, подготвена от САЩ, се приветства ангажиментът на новите сирийски власти начело с Аш Шараа, който допреди година ръководеше групировката “Хаят Тахрир аш Шам“ (ХТШ), бивш сирийски клон на “Ал Кайда“, да се “борят с тероризма“.

САЩ също свалиха в петък санкциите срещу Аш Шараа, ден след като Съветът за сигурност на ООН направи това преди срещата му с американския президент в понеделник, отбелязва Ройтерс.

В съобщение, публикувано на уебсайта на американското Mинистерство на финансите, се казва, че САЩ са премахнали статута на специално определено лице като глобален терорист на Аш Шараа и на сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб.

Като ръководител на ХТШ, която оглави ислямистката коалиция, свалила от власт Башар Асад на 8 декември 2024 г., Аш Шараа бе в списъка на ООН със санкции от 2013 г. насам.

Веднага след като дойде на власт обаче, той категорично скъса с джихадисткото си минало, засили връзките си със Запада и страните от региона, включително богатите арабски монархии, и започна преговори с Израел, с който страната му теоретично се намира в състояние на война.

Аш Шараа вече веднъж посети Ню Йорк през септември, за да говори пред Общото събрание на ООН.

“Историческата“ визита във Вашингтон, анонсира и сирийският външен министър Асад Хасан аш Шибани, цитиран от държавната телевизия “Ал Ехбария“.

Това ще бъде първото посещение на сирийски президент във Вашингтон от 1946 г. насам, съобщи официалната сирийска новинарска агенция САНА.

Разговорите на Аш Шараа във Вашингтон ще засегнат възстановяването на опустошената от войната Сирия, цитира САНА думите на Аш Шибани.

“Искаме много силно партньорство между САЩ и Сирия“, добави министърът на форум по въпросите на сигурността в Бахрейн, посочва Ройтерс.

Това посещение “отваря нова глава в американската политика в Близкия изток“, смята анализаторът Ник Херас от Института за стратегии и политика “Ню Лайнс“.

“Тръмп кани Аш Шараа в Белия дом, за да покаже, че той вече не е терорист [...], а прагматичен и най-вече гъвкав лидер, който под американско и саудитско ръководство ще превърне Сирия в стратегически регионален стълб“, посочва експертът.

От своя страна “Аш Шараа иска да получи благословията на Тръмп, за деблокиране на милиарди долари [...] за възстановяване на Сирия и за укрепване на контрола си над страната“.

Доналд Тръмп вече се срещна със сирийския лидер по време на пътуването си в Персийския залив през май и обяви отмяната на американските санкции срещу Сирия.

Дипломатически източник в Сирия заяви пред АФП, че САЩ “възнамеряват да създадат военна база на военното летище Мазаа, близо до Дамаск, за да координират хуманитарната помощ и да наблюдават развитието на събитията между Сирия и Израел“.

Според друг сирийски дипломатически източник “въпросът за присъединяването на Сирия към антиджихадистката коалиция ще бъде на първо място в дневния ред“ на срещата в Белия дом.

Досега по-голямата част от американските войски, разположени в Сирия, са били базирани в районите, контролирани от кюрдските сили в североизточната част на страната.

Джихадистката групировка „Ислямска държава“ (ИД) беше разгромена през 2019 г. в Сирия от коалицията и водените от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС), които в момента преговарят за интегрирането си в сирийската армия, припомня АФП.

Двамата лидери ще обсъдят и преките преговори, започнати от сирийските власти с Израел.

През май Тръмп призова сирийския лидер да се присъедини към Авраамовите споразумения, с които няколко арабски държави нормализираха отношенията си с Израел през 2020 г.

През септември обаче Аш Шараа заяви, че преговорите с еврейската държава са фокусирани върху сключване на споразумение за сигурност, съгласно което Израел ще се изтегли от районите в Южна Сирия, които е окупирал след падането на Асад, и ще прекрати атаките си.

От декември насам Сирия е обект на многократни израелски атаки и нахлувания, на които тя не отвръща. Това създава напрежение в региона и отдалечава установяването на траен мир.