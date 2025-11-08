САЩ и Великобритания отмениха санкциите, наложени на сирийския президент

Подробно търсене
Сирийският президент Ахмед аш Шараа. Снимка: SANA via AP, file
Лондон/Вашингтон,  
08.11.2025 04:32
 (БТА)

САЩ и Великобритания снощи свалиха санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа – ден, след като Съветът за сигурност на ООН предприе същата стъпка преди срещата на Аш Шараа с американския президент Доналд Тръмп следващата седмица, а Европейският съюз потвърди, че ще последва примера им, предаде Ройтерс.

Вашингтон и Лондон вдигнаха и санкциите, наложени на вътрешния министър на Сирия Анас Хатаб.

"Тези действия бяха предприети в знак на признаване на напредъка, демонстриран от сирийските власти след напускането на (бившия президент) Башар Асад", заяви Държавният департамент на САЩ в изявление, в което посочи работата на властите в Дамаск за борба с наркотиците, премахване на химическите оръжия и насърчаване на регионалната сигурност.

Двамата сирийски ръководители бяха обект на финансови санкции, насочени срещу "Ислямска държава" и "Ал Каида" и бяха включени от САЩ в списъка на глобалните терористи.

Великобритания през април отмени някои санкции, наложени на Сирия, докато ЕС вдигна икономическите си санкции през май, но ограниченията, свързани с оръжията и сигурността останаха.

"Оставаме ангажирани с подкрепата за мирен и приобщаващ преход, ръководен от Сирия, за да помогнем за изграждането на по-добро бъдеще за всички сирийци", заяви говорител на Европейската комисия.

Вашингтон от месеци призовава 15-членния Съвет за сигурност на ООН да облекчи санкциите срещу Сирия.

В понеделник американският президент републиканец трябва да се срещне с Аш Шараа в Белия дом – първото подобно посещение на сирийски държавен глава във Вашингтон.

Тръмп се стреми към добри отношения с Аш Шараа, отбелязва Ройтерс. През юни той отмени повечето американски санкции срещу Сирия, а през май се срещна със сирийския лидер по време на посещението си в Саудитска Арабия.

Аш Шараа, който в миналото беше известен като Абу Мохамед ал Джаулани, стана президент на Сирия през януари, след като бунтовническите сили, ръководени от групировката му "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) свалиха режима на Асад при светкавична офанзива.

Сирийският лидер, който е високопоставена фигура от ХТШ и в миналото беше свързван с "Ал Каида", беше санкциониран от САЩ през 2013 г. и от ООН и Великобритания през 2014 г., като мерките включваха забрана за пътуване, замразяване на активите и оръжейно ембарго.

