САЩ свалиха санкциите от сирийския президент преди срещата му с Тръмп

Денис Киров
Президентът на Сирия Ахмад аш Шараа се ръкува с президента на САЩ Доналд Тръмп в Рияд, Саудитска Арабия, сряда, 14 май 2025 г. / Снимка: Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP
Вашингтон,  
07.11.2025 22:20
 (БТА)

Съединените щати свалиха днес санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа, ден след като Съветът за сигурност на ООН направи същото преди срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица, предаде Ройтерс.

В съобщение, публикувано на уебсайта на американското министерство на финансите, се казва, че САЩ са премахнали статута на специално определено лице като глобален терорист на Шараа и на сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб.

/БЗ/

