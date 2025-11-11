Тръмп заяви, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес след срещата си със сирийския лидер Ахмед аш Шараа в Белия дом, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му, предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че Аш Шараа се разбира също много добре с турския президент Реджеп Ердоган, и добави, че американското правителство работи с Израел за постигане на разбирателство между еврейската държава и Сирия.

"Хората казват, че той е имал бурно минало. Всички сме имали бурно минало", каза американският президент пред журналисти по адрес на сирийския си колега.

Сирийското външно министерство обяви, че САЩ са потвърдили подкрепата си за споразумение за сигурност между Израел и Сирия. Министерството добави, че двамата лидери са постигнали съгласие за нуждата от постигане на споразумение за включване на подкрепяните от САЩ и водени от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в сирийската армия.

Тези изявления бяха направени след среща между американския държавен секретар Марко Рубио, сирийския външен министър Асад Аш Шибани и турския му колега Хакан Фидан в кулоарите на срещата между Тръмп и Аш Шараа.

Сирийският министър на информацията написа в социалната мрежа "Екс", че Сирия неотдавна е подписала декларация за политическо сътрудничество с международната антиджихадистка коалиция, водена от САЩ.

"Споразумението е политическо и засега не включва военни компоненти", добави министърът.