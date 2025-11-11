Подробно търсене

Тръмп заяви, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му

Алексей Маргоевски
Тръмп заяви, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му
Тръмп заяви, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му
Американският президент Доналд Тръмп се ръкува със сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Овалния кабинет, 10 ноември 2025 г. Снимка: пресслужба на сирийския президет чрез АП
Вашингтон,  
11.11.2025 00:34
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес след срещата си със сирийския лидер Ахмед аш Шараа в Белия дом, че се разбира добре със сирийския президент, и изрази увереност в способностите му, предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че Аш Шараа се разбира също много добре с турския президент Реджеп Ердоган, и добави, че американското правителство работи с Израел за постигане на разбирателство между еврейската държава и Сирия.

"Хората казват, че той е имал бурно минало. Всички сме имали бурно минало", каза американският президент пред журналисти по адрес на сирийския си колега.

Сирийското външно министерство обяви, че САЩ са потвърдили подкрепата си за споразумение за сигурност между Израел и Сирия. Министерството добави, че двамата лидери са постигнали съгласие за нуждата от постигане на споразумение за включване на подкрепяните от САЩ и водени от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в сирийската армия. 

Тези изявления бяха направени след среща между американския държавен секретар Марко Рубио, сирийския външен министър Асад Аш Шибани и турския му колега Хакан Фидан в кулоарите на срещата между Тръмп и Аш Шараа.

Сирийският министър на информацията написа в социалната мрежа "Екс", че Сирия неотдавна е подписала декларация за политическо сътрудничество с международната антиджихадистка коалиция, водена от САЩ.

"Споразумението е политическо и засега не включва военни компоненти", добави министърът.

/АМ/

Свързани новини

10.11.2025 22:15

Сирийският президент Шараа и Доналд Тръмп обсъдиха укрепването на връзките и регионални въпроси, съобщи Дамаск

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди укрепването на отношенията и регионални въпроси с американския лидер Доналд Тръмп при посещението си във Вашингтон, съобщи днес сирийското президентство, цитирано от Ройтерс. В срещата участваха и външните
10.11.2025 20:55

Кюрдска организация обвини Ахмед аш Шараа във военни престъпления и геноцид

Германска кюрдска организация подаде жалба срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа, в която го обвинява във военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството, предаде Франс прес, като се позова на информация на германската
10.11.2025 19:33

Започна срещата между президентите на САЩ и Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна сирийския си колега Ахмед аш Шараа в Белия дом за първата среща между двамата, която се разглежда и като признание за бившия джихадист, предадоха агенциите. Срещата протича дискретно, далеч от камерите,
10.11.2025 08:38

Временният президент на Сирия се очаква да се срещне днес с Тръмп в Белия дом

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа се очаква да се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА.Това е първата визита на сирийски президент във Вашингтон, откакто Сирия става независима през 1946 г.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:11 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация