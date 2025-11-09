Президентът на Сирия пристигна на посещение в САЩ

Сирийският президент Ахмед аш Шараа пристигна в Съединените щати на официално посещение, съобщи сирийската държавна агенция САНА.

Това стана ден след премахването на Шараа от черния списък на Вашингтон със санкционирани за тероризъм лица и организации. Шараа, чиито бунтовнически сили свалиха от власт Башар Асад в края миналата година, ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп.

Очаква се сирийският лидер да подпише споразумение за присъединяване към антиджихадистката коалиция, предвождана от САЩ, каза американския пратеник за Сирия Том Барак. Групировката "Ислямска държава" бе победена през 2019 г. от коалицията и Сирийските демократични сили, предимно кюрдски милиции, които сега преговарят за интегрирането си в сирийската армия. САЩ, от своя страна, предвиждат установяването на военна база край Дамаск, съобщи за АФП дипломатически източник в Сирия.