Сърбия ще подпомогне Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС, каза председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич

Сърбия ще подпомогне Украйна по пътя ѝ към членство в Европейския съюз, каза днес председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич по време на посещението си в Украйна, предаде националната сръбска телевизия РТС.

„Можете да разчитате, че Сърбия ще ви предостави цялата техническа помощ и знания по този път (към еврочленство). Радвам се да отбележа, че нашият министър по европейската интеграция Неманя Старович ме информира, че Меморандумът за разбирателство между Сърбия и Украйна по този въпрос е финализиран и готов за подписване“, каза Бърнабич.

Тя заяви, че сръбският президент Александър Вучич и украинският президент Володимир Зеленски имат отлична комуникация и че Сърбия е подкрепила Украйна със значителна хуманитарна и финансова помощ - "повече отколкото целите Западни Балкани взети заедно".

Бърнабич подчерта, че нейното посещение е сигнал за продължаващото укрепване и засилване на сътрудничеството между двата парламента и двете страни и отправи покана към председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук да посети Сърбия.

Стефанчук благодари на Ана Бърнабич за междупарламентарното сътрудничество и подчерта, че както Сърбия, така и Украйна ще предприемат всички необходими стъпки, за да станат членове на Европейския съюз.

„Обсъдихме много въпроси и проблеми на нашите страни. Ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че нашите страни ще станат членове на ЕС. Обсъдихме междупарламентарни въпроси и съм благодарен, че има група за сътрудничество между нашите парламенти“, каза Стефанчук.

Стефанчук добави, че предмет на разговора е била и взаимната подкрепа от парламентите на двете страни.