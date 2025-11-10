Книгата „Етюди от жълтата къща” на Кирил Наги бе представена тази вечер в София

Книгата „Етюди от жълтата къща” на Кирил Наги, който е роден в Будапеща, бе представена днес, 10 ноември, в „Червената къща“ в София.

„Много благодаря, че сте дошли. Много се вълнувам, когато представям автор. Правя го рядко, само когато съм сигурна, че това е автор, който трябва да бъде чут”, обърна се към присъстващите на литературното събитие българската журналистка и писателка Мария Касимова-Моасе.

Радвам се, че сме се събрали точно заради една книга. Тази вечер няма да е само четене на книга, няма да е само задаване на въпроси и разговор с автора. Надявам се това да бъде едно много естетическо преживяване, коментира тя.

„Много съм щастлива, че тази вечер с нас също има музикален фон, който дължим на Михаил Иванов и неговия прекрасен контрабас. Текстът ще бъде превъплатен през таланта на един изключително уважаван от всички нас актьор, Валентин Ганев”, обясни журналистът.

След приветствието на Моасе актьорът Валентин Ганев прочете откъси от романа със съпровод от контрабасиста Михаил Иванов.

Литературното събитие продължи с дискусия, водена от Мария Касимова-Моасе, в която участие взеха преводачът Светла Кьосева и авторът Кирил Наги.

„Историята на Унгария и България беше толкова силно свързана с комунизма… Как изглеждат детските площадки, например, всичко е пропито с постсъветска действителност”, каза Наги в отговор на въпрос от Моасе - как един 33-годишен човек вижда в съзнанието си историческия период, за който пише.

„Мисля, че миналото много лесно се романтизира. Споменът е по-лесен, защото винаги може да бъде разкрасен”, коментира още авторът.

„Не бих искал да пренаписвам историята, мисля, че тя е свързана с много страдания, но се старая малките, красиви моменти да ги извлека от нея”, добави той.

Действието на „Етюди от жълтата къща” се развива в психиатрия.

„През последните 10 години представата ни за лудостта се е променила твърде много. В известен смисъл особените, странните качества на всеки човек, могат да бъдат наречени лудост. В романа за главния герой Дарин става ясно, че той не особено основателно е попаднал в лудницата”, каза Кирил Наги.

„Не бих могъл да кажа какво точно от собствените ми лудости е попаднало в романа, но мисля, че частици от мен има и в двамата ми главни герои”, обясни той.

Попитан кога се чувства повече българин, той заяви: „В Унгария”.

„България присъства много в твоите истории”, отбеляза Моасе.

„Това започна в село Орешак, близо до Троян, откъдето е баба ми. Там има една малка река, която има един приток и този приток всяко лято е пълно с водни кончета. Чувството ми беше, че когато ходя там, светът е магически реализъм. Не се налага да измислям нещо ново, защото това, което е в българския селски живот, е една история. Няма значение върху кой текст работя. В мозъка си винаги отивам на това място и започвам да разплитам историята”, разказа Наги.

Попитана как толкова сложен текст се превежда, Светла Кьосева заяви: „Имаше две основни трудности. Едната е свързана с това, че героите на Наги са българи. Трудно е да работиш с автор, който знае и двата езика. Освен това той има изграден стил, което е удоволствие, но в него има и много емоционални гами, които се сменят. С първия си роман той излиза с един уверен стил”.

„Интересно е да се превеждат автори, които имат стил и мисъл. Книгата е с една много обмислена и сложна структура, където се сменят много места, има сложна система от герои, които си взаимодействат”, каза още Светла Кьосева.

Литературното събитие продължи с дискусия с публиката, след което желаещите имаха възможност да получат автограф от автора.