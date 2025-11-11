Петролът поевтиня в азиатската търговия

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, намалявайки печалбите от предходната сесия, тъй като опасенията от свръхпредлагане на пазара надделяха над оптимизма за разрешаване на проблема с частичното спиране на работата на американското правителство, информира Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent поевтиняха с 13 цента или 0,2 на сто до 63,93 долара за барел.

Американският суров петрол West Texas Intermediate се търгуваше на цена 60 долара за барел, също с понижение от 13 цента или 0,2 на сто.

И двата референтни сорта поскъпнаха с около 40 цента през предходната сесия.

Най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ може да приключи тази седмица, след като Сенатът на САЩ прие днес компромисен законопроект за възстановяване на федералното финансиране.

Докато напредъкът към възобновяване на работата на правителството даде тласък на пазарите като цяло, опасенията от свръхпредлагане на суров петрол ограничават цените на петрола.

„С увеличаването на производството на ОПЕК, глобалният баланс на петрола придобива все по-негативен оттенък от страна на предлагането, като търсенето продължава да бележи понижение в съчетание със забавяне на икономическия растеж в големите страни потребители на петрол“, посочват в доклад анализатори от енергийната консултантска фирма „Ритербуш анд асосиейтс“ (Ritterbusch and Associates).

По-рано този месец ОПЕК+ се договори да увеличи целите за производството през декември с 137 000 барела на ден, колкото и през октомври и ноември. Алиансът реши също така да направи пауза в увеличенията през първото тримесечие на следващата година.

Вниманието на пазарите остава насочено и върху въздействието на санкциите, обявени от президента Доналд Тръмп срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

Ройтерс съобщи вчера, позовавайки се на свои източници, че Лукойл е обявил форсмажор в иракското си нефтено находище „Западна Курна-2“, а България същевременно е напът да поеме контрола над рафинерията му в Бургас заради опасността от спиране на международните операции на руската компания под натиска на санкциите.