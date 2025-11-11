Подробно търсене

Петролът поевтиня в азиатската търговия

Елена Савова
Петролът поевтиня в азиатската търговия
Петролът поевтиня в азиатската търговия
Снимка: Chris Granger/The Advocate via АР, архив
Сингапур,  
11.11.2025 08:43
 (БТА)
Етикети

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, намалявайки печалбите от предходната сесия, тъй като опасенията от свръхпредлагане на пазара надделяха над оптимизма за разрешаване на проблема с частичното спиране на работата на американското правителство, информира Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent поевтиняха с 13 цента или 0,2 на сто до 63,93 долара за барел.

Американският суров петрол West Texas Intermediate се търгуваше на цена 60 долара за барел, също с понижение от 13 цента или 0,2 на сто.

И двата референтни сорта поскъпнаха с около 40 цента през предходната сесия.

Най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ може да приключи тази седмица, след като Сенатът на САЩ прие днес компромисен законопроект за възстановяване на федералното финансиране.

Докато напредъкът към възобновяване на работата на правителството даде тласък на пазарите като цяло, опасенията от свръхпредлагане на суров петрол ограничават цените на петрола.

„С увеличаването на производството на ОПЕК, глобалният баланс на петрола придобива все по-негативен оттенък от страна на предлагането, като търсенето продължава да бележи понижение в съчетание със забавяне на икономическия растеж в големите страни потребители на петрол“, посочват в доклад анализатори от енергийната консултантска фирма „Ритербуш анд асосиейтс“ (Ritterbusch and Associates).

По-рано този месец ОПЕК+ се договори да увеличи целите за производството през декември с 137 000 барела на ден, колкото и през октомври и ноември. Алиансът реши също така да направи пауза в увеличенията през първото тримесечие на следващата година.

Вниманието на пазарите остава насочено и върху въздействието на санкциите, обявени от президента Доналд Тръмп срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

Ройтерс съобщи вчера, позовавайки се на свои източници, че Лукойл е обявил форсмажор в иракското си нефтено находище „Западна Курна-2“, а България същевременно е напът да поеме контрола над рафинерията му в Бургас заради опасността от спиране на международните операции на руската компания под натиска на санкциите. 

/ЕС/

Свързани новини

10.11.2025 08:20

Петролът поскъпва на фона на надеждите за край на правителствената блокада в САЩ

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, подкрепени от оптимизма, че спирането на дейността на правителството и властите на Съединените щати скоро ще приключи. Очакванията са възобновяването на дейността да стимулира търсенето в
07.11.2025 08:30

Петролът възстанови част от загубите си, но се насочва към втора седмица на спад

Цените на петрола се повишиха леко в петък след три поредни дни на понижение, предизвикано от опасения за свръхпредлагане и забавяне на търсенето в САЩ, въпреки че се очаква седмицата да приключи с второ поредно поевтиняване, предава
05.11.2025 09:09

Петролът поевтинява в азиатската търговия днес

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, съобщава Асошиейтед прес. Сортът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 28 цента до 64,16 долара за барел. Американският сорт WTI отстъпи 31 цента до 60,25 долара за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:52 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация