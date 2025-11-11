Подробно търсене

Токио затвори смесено преди публикуването на отчета на „Софтбанк груп“, Уолстрийт възстанови по-голямата част от загубата си от миналата седмица

Марин Милков
Снимка: AP/Eugene Hoshiko
Токио/Ню Йорк,  
11.11.2025 11:31
 (БТА)
Основните индекси на Токийската фондова борса приключиха търговската сесия без ясна посока, след като инвеститорите проявиха предпазливост преди публикуването на финансовите резултати на японската инвестиционна и технологична корпорация „Софтбанк груп“ (SoftBank Group), предаде Киодо.

Водещият индекс Nikkei 225 завърши днешната сесия с понижение от 68,83 пункта или 0,14 на сто до 50 842,93 пункта.

По-широкият индекс Topix закри с 4,16 пункта или 013 на сто нагоре на ниво 3321,58 пункта.

Най-добре се представиха акциите на компаниите от секторите на въздушния транспорт и електроенергията и газа, докато книжата на корпорациите в областта на цветните метали и морските превози поевтиняха.

Щатският долар за кратко се покачи до ниво в средата на диапазона от 154 йени в Токио, но по-късно спадна слабо и се търгуваше в тесни граници поради липса на нови стимули за търговия, коментираха дилъри.

Инвеститорите останаха предпазливи, очаквайки резултатите на „Софтбанк“, които често оказват съществено влияние върху цялостното движение на пазара.

Основните индекси на Уолстрийт приключиха търговията с ръст снощи, възстановявайки по-голямата част от загубата си от миналата седмица, като големите технологични компании водеха пазарите нагоре, информира Асошиейтед прес.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average нарасна с 381,53 пункта или 0,8 на сто до 47 368,63 пункта, като за годината досега индексът е нагоре с 11,3 на сто или с 4824,41 пункта.

По-широкият S&P 500 се повиши със 103,63 или 1,5 на сто до 6832,44 пункта, заличавайки почти цялата си загуба от миналата седмица. За годината до момента S&P 500 е прибавил 16,2 на сто или 950,8 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite прибави 522,64 пункта или 2,3 на сто до 23 527,17 пункта, отбелязвайки най-силния си търговски ден от май насам. До момента през годината индексът е нагоре с 21,8 на сто или 4216,38 пункта.

Най-голям принос за ръста имаше американският производител на чипове „Енвидиа“ (Nvidia), който водеше печалбите.

/ЕС/

