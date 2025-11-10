Подробно търсене

Водещите борсови индекси в Европа приключиха сесията рязко нагоре, тласнати от очаквания край на бюджетната блокада в САЩ

Марин Милков
Снимка: AP/Martin Meissner
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
10.11.2025 19:39
 (БТА)
Водещите индекси на европейските борси завършиха днешната търговска сесия с рязко повишение, подкрепени от нарастващите надежди скоро да бъде сложен край на рекордно дългото частичното спиране на дейността на правителството на САЩ, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 406,11 пункта или 1,72 на сто до 23 976,07 пункта, а парижкият САС 40 нарасна със 105,33 пункта или 1,32 на сто до 8055,51 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре със 104,58 пункта или 1,08 на сто до 9787,15 пункта.

Паневропейският Stoxx 600 регистрира повишение с 8,5 пункта или 1,5 на сто до 573,29 пункта.

Ръстът на европейските индекси следва решаващата стъпка на Сената на САЩ да придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа след рекордните 40 дни блокада на федералното правителство.

Акциите на британския производител на спиртни напитки и бира „Диаджео“ (Diageo) поскъпнаха с близо 7 на сто, след като компанията обяви днес, че назначава Дейв Люис, бивш главен изпълнителен директор на „Теско“ (Tesco), за свой нов ръководител.

Ръстът се случва само дни след като „Диаджео“ намали годишната си прогноза за печалба, посочвайки слабости на пазарите в САЩ и Китай.

Книжата на „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk) добавят 1,6 на сто към стойността си, след като датският фармацевтичен гигант обяви партньорство с индийския производител на лекарства „Емкюр фармасютикълс“ (Emcure Pharmaceuticals) за продажба на лекарството за отслабване „Вегови“ (Wegovy) под нова марка в рамките на изключително споразумение.

Отделно от тази новина „Ново Нордиск“ загуби наддаването срещу „Пфайзер“ (Pfizer) за придобиването на специализираната в биотехнологии компания „Метсера“ (Metsera) на стойност около 10 милиарда долара.

Книжата на шведската компания шведската "Камурус“ (Camurus) поскъпват с 14,8 на сто, след като компанията публикува положителни резултати от клиничните изпитания на новото ѝ експерименталното лекарство за отслабване, което показва ефективност, сравнима или дори по-висока от тази на „Вегови“.

Акциите на "Зийланд Фарма“ (Zealand Pharma) също поскъпват с 2,8 на сто, тласнати от оптимизма за фармацевтичния сектор.

Общото настроение на пазарите в Европа бе ясно оптимистично, тъй като възможният край на бюджетната блокада в САЩ засили апетита към риск и повиши очакванията за по-стабилен завършек на годината.

/ЕС/

