Повечето индекси на Българската фондова борса днес се повишават

Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) днес се повишават, показват данните на борсовата платформа.

Основният индекс на БФБ SOFIX се качи с 0,37 на сто до 1067,15 пункта, а широкият измерител BGBX40 се вдигна с 0,28 на сто до ниво от 192,36 пункта. Пазарът "Бийм" е надолу с 1,72 на сто до 105,02 пункта.

На основния пазар на борсата бяха сключени сделки за близо 1,7 млн. лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за над 337 000 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за близо 37 000 лева.

Книжата на "Софарма" АД поевтиняват с 0,37 на сто до 2,70 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД падат с 0,60 на сто до 1,66 лева за брой. Цената на акциите на "Централна кооперативна банка" АД е без промяна на 1,66 лева за брой. Книжата на "Българска фондова борса" АД се предлагат без промяна по 10,80 лева едната. Цената на акциите на "Агрия груп холдинг" АД се понижава с 0,66 на сто до 15,00 лева за брой. Книжата на "Първа инвестиционна банка" поскъпват с 1,18 на сто до 5,16 лева за брой.

На пазара "Бийм" цената на акциите на "Дронамикс кепитъл" АД се понижи с 6,25 на сто до 2,40 лева за брой. Книжата на "ИмПулс растеж" АД са нагоре с 1,43 на сто и се търгуват по 1,42 лева едната. Акциите на "Пейсера България"АД поевтиняват с 8,23 на сто и се предлагат по 7,25 лева едната. Без промяна остават акциите на "МФГ инвест" АД и те се продават по 2,50 лева едната.