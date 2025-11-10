КНА: Министрите на енергетиката на Кипър и на Ливан обсъждат засилване на сътрудничеството

Кипърският министър на енергетиката, търговията и промишлеността Йоргос Папанастасиу се срещна днес в Никозия с министъра на енергетиката и водите на Ливан Жозеф Сади, като двамата обсъдиха начините за засилване на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Работното посещение на Сади в Кипър се провежда след разговорите, започнали през юли в Президентския дворец в Никозия, в рамките на срещата между президентите на Кипър и Ливан Никос Христодулидис и Жозеф Аун, се казва в прессъобщение на кипърското енергийно министерство.

По време на срещата си двамата министри обмениха мнения относно по-нататъшното задълбочаване на двустранното сътрудничество в енергийния сектор с акцент върху укрепването на енергийната сигурност и развитието на електроенергийната инфраструктура.

Папанастасиу и Сади постигнаха съгласие, че Кипър ще предостави техническа помощ и ноу-хау на Ливан за модернизацията на електропреносните и разпределителните мрежи, както и за подобряване на ефективността на съответната инфраструктура, и за тази цел беше решено да се създадат технически екипи.

Ливанският министър беше приет и от кипърския президент Никос Христодулидис.

На срещата на двамата министри присъстваха посланикът на Република Кипър в Ливан Мария Хаджитеодосиу, членът на Управителния съвет на Ливанския регулаторен орган за електроенергия д-р Даниел Геха, както и генералният директор Мариос Панайдес и директорите на енергийните и въглеводородните услуги към Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността Хараламбос Русос и Стелиос Николаидис.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)