Полузащитникът на Челси Лавия аут за един месец поради контузия

Полузащитникът на Челси Ромео Лавия е аут за поне един месец поради контузия в квадрицепса, съобщи пресслужбата на клуба.
21-годишният белгиец е получил травмата в 4-ата минута на мача от Шампионската лига срещу Карабах (2:2).
Лавия е с Челси от 2023 година. През този сезон той има седем участия във всички турнири, без да отбелязва. Договорът му с лондонския клуб е до края на юни 2030 година.
