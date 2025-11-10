Върховният съд на САЩ разглежда дело за растафарианец, обръснат до голо в затвора

Върховният съд на САЩ ще изслуша днес аргументите по дело, заведено от растафарианец според федерален закон, защитаващ лишените от свобода от дискриминация на верска основа. Мъжът съди служителите на щатски затвор в щата Луизиана, които го обръсват до голо в нарушение на религиозните му убеждения, предаде Ройтерс.

Съдиите ще изслушат аргументи по жалбата на Деймън Ландор, чиято религия го задължава да си пуска косата, срещу решение на по-долната инстанция, отхвърлила делото му, тъй като установява, че не може да съди отделни длъжностни лица за парични обезщетения.

Администрацията на президента Доналд Тръмп участва в случая, подкрепяйки Ландор, отбелязва Ройтерс. Върховният съд, който има мнозинство консервативни съдии, разшири правата на религиозните хора и институциите в решенията си от последните години.

46-годишният Ландор пуска косата си преди 20 години, като растите му стигат до коляно. През 2020 г., към края на петмесечната си присъда за притежание на наркотици, Ландор е прехвърлен от затвора в поправителен център в Луизиана. Там той се опитва да представи на управата съдебно решение от 2017 г. от апелативен съд в щата, потвърждаващо, че отрязването на косата на растафарианците е незаконно. Охраната обаче изхвърля представеното ѝ копие на решението, Ландор е заключен в белезници за стол и обръснат, както се посочва в съдебните документи.

Макар и съдът на долната инстанция да осъжда отношението към Ландор, той взема решение, че отделните служители не могат да бъдат държани лично отговорни за нанесени материални щети.

Без обезщетение за вреди, законът няма да осигури възпиращ фактор срещу злоупотребите от страна на длъжностни лица, заявиха адвокатите на Ландор в писмено заявление пред Върховния съд.

„За миг те лишиха Ландор от десетилетия последователна религиозна практика и определяща черта на неговата идентичност. Това е шокиращо, обидно и незаконно“, смятат правните му представители.