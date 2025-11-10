Енциклопедична книга разказва историята на родопската теснолинейка по маршрута Септември-Добринище

Многобройна публика се събра на премиерата на енциклопедичната книга „Родопската теснолинейка Септември – Добринище“ в зала „Хебър“ в Пазарджик. Неин автор е 31-годишният Кристиян Ваклинов, който от години популяризира живописния път на атрактивната влакова композиция. Той е председател на гражданско сдружение „За теснолинейката“ и е инициатор за създаването на Дом музей на теснолинейката на гара Цепина, изграден с изцяло доброволен труд.

Тази книга съдържа емоция, спомени, лични разкази и снимки, каза Ива Спиридонова, която заедно със Симеон Аспарухов е редактор на изданието. Материалите са събирани близо десет години, а самата подготовка и оформлението на съдържанието е отнела три години.

Сред гостите на събитието бе и кметът на Пазарджик Петър Куленски. Той определи Кристиян Ваклинов като „историческо богатство за цяла България“, а книгата - като „прозорец за нашия регион“.

Пазарджик е първата спирка от пътуването на „Родопската теснолинейка Септември – Добринище по маршрута на „малкото влакче“. Утре книгата ще бъде представена във Велинград, а на 13 ноември - в Банско.