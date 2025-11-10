Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по случая с прегазено куче в столицата, съобщи министър Георги Георгиев

По случая с прегазено с автомобил куче в столицата Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство. Това съобщи във Фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Припомням, че само преди четири месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс, посочи министърът. Той допълни, че наказанието "лишаване от свобода" е завишено до пет години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до осем години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.

На брифинг по-рано днес комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи, посочи, че блъсналият куче в столицата мъж е направил самопризнания и не отрича случилото се, но "обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето". Тя обясни, че на 9 ноември е получен сигнал на телефон 112 за скандал между обаждащия се мъж и друг човек. Поводът е, че този, който се е обадил, по-рано е блъснал куче.





