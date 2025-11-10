Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.11.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.11.2025
Наименование
Код
За единица валута/злато
Лева (BGN)
Обратен курс: за един лев
Австралийски долар
AUD
1
1.10436
0.905502
Бразилски реал
BRL
10
3.18083
3.14383
Канадски долар
CAD
1
1.20633
0.828961
Швейцарски франк
CHF
1
2.09898
0.476422
Китайски ренминби юан
CNY
10
2.37424
4.21187
Чешка крона
CZK
100
8.05465
12.4152
Датска крона
DKK
10
2.61923
3.81792
Британска лира
GBP
1
2.2281
0.448813
Хонконгски долар
HKD
10
2.17447
4.59882
Унгарски форинт
HUF
1000
5.09888
196.122
Индонезийска рупия
IDR
10000
1.01262
9875.37
Израелски шекел
ILS
10
5.22865
1.91254
Индийска рупия
INR
100
1.90606
52.4642
Исландска крона
ISK
100
1.33595
74.8531
Японска йена
JPY
100
1.09687
91.1685
Южнокорейски вон
KRW
1000
1.16241
860.282
Мексиканско песо
MXN
100
9.18497
10.8874
Малайзийски рингит
MYR
10
4.06322
2.4611
Норвежка крона
NOK
10
1.67329
5.97625
Новозеландски долар
NZD
10
9.53552
1.04871
Филипинско песо
PHP
100
2.86762
34.8721
Полска злота
PLN
10
4.61934
2.16481
Румънска лея
RON
10
3.84612
2.60002
Руска рубла *
RUB
|
Шведска крона
SEK
10
1.78013
5.61757
Сингапурски долар
SGD
1
1.29749
0.770719
Тайландски бат
THB
100
5.2274
19.13
Турска лира
TRY
100
4.0031
24.9806
Щатски долар
USD
1
1.69029
0.591614
Южноафрикански ранд
ZAR
100
9.83501
10.1678
Злато (в трой унции)
XAU
1
6916.66
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
