Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.11.2025

Снимка: БТА, архив
София,  
10.11.2025 18:35
 (БТА)
Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.10436

0.905502

Бразилски реал

BRL

10

3.18083

3.14383

Канадски долар

CAD

1

1.20633

0.828961

Швейцарски франк

CHF

1

2.09898

0.476422

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.37424

4.21187

Чешка крона

CZK

100

8.05465

12.4152

Датска крона

DKK

10

2.61923

3.81792

Британска лира

GBP

1

2.2281

0.448813

Хонконгски долар

HKD

10

2.17447

4.59882

Унгарски форинт

HUF

1000

5.09888

196.122

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.01262

9875.37

Израелски шекел

ILS

10

5.22865

1.91254

Индийска рупия

INR

100

1.90606

52.4642

Исландска крона

ISK

100

1.33595

74.8531

Японска йена

JPY

100

1.09687

91.1685

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.16241

860.282

Мексиканско песо

MXN

100

9.18497

10.8874

Малайзийски рингит

MYR

10

4.06322

2.4611

Норвежка крона

NOK

10

1.67329

5.97625

Новозеландски долар

NZD

10

9.53552

1.04871

Филипинско песо

PHP

100

2.86762

34.8721

Полска злота

PLN

10

4.61934

2.16481

Румънска лея

RON

10

3.84612

2.60002

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.78013

5.61757

Сингапурски долар

SGD

1

1.29749

0.770719

Тайландски бат

THB

100

5.2274

19.13

Турска лира

TRY

100

4.0031

24.9806

Щатски долар

USD

1

1.69029

0.591614

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.83501

10.1678

Злато (в трой унции)

XAU

1

6916.66

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ЕС/

