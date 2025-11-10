В Софийския университет се проведе дискусия за Меката сила на Япония, на която бе обсъдено как се изграждат мостове между държавите

Подробно търсене

Калина Бояджиева
Снежана Маркова, председател на Студенския клуб на япониста откри дискусия, посветена на Меката сила на Япония, която се проведе в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Снимка: БТА/Калина Бояджиева
София,  
10.11.2025 21:23
 (БТА)

Истинските мостове между държавите се изграждат не само с документ, а чрез нас, чрез дружбата, вроденото ни любопитство и желанието ни да откриваме други светове, каза Снежана Маркова, председател на Студентския клуб на япониста при откриването на дискусията, посветена на Меката сила на Япония, която се проведе в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието беше организирано от Студентския клуб на япониста и Студентския дипломатически клуб на Софийския университет.

Главен обект на разговорите беше Световното изложение „Експо 2025“ в Осака и успехите на българския павилион, който е бил посетен от над 320 000 души.

Дискусията започна с презентация, изнесена от г-н Хидеаки Мачида, съветник в Посолството на Япония в България и заместник-ръководител на мисията.

„Експо 2025“ в Осака беше една прекрасна възможност да обменим културни елементи и да вдъхновим диалог и сътрудничество“, каза той по време на презентацията.

Мачида поздрави екипа на Българското посолство в Япония и присъстващите за успеха на България на световното изложение „Експо 2025“.

Студентите, които са били част от екипа на българския павилион, разказаха, че много от японците, посетители павилиона, са носели със себе си снимки от срещите си със служителите на българския павилион на изложението „Експо 1970“, което също е било проведено в Осака, както и нематериални спомени и картички. Японците са проявили голям интерес към българския език и в частност към кирилицата. Те са били изненадани, че българският език не се изписва на срички като японския.

Сред най-запомнящите се посетители на павилиона е била жена на 94 години, която е преживяла бомбардировката над Хирошима. По време на изложението българският екип и японски посетители са играли хоро с над 100 души участници.

В течение на дискусиите възникна въпросът за бъдещо сътрудничество между двете държави. Александра Баранова, член на икономическия отдел на Японското посолство в България, припомни на присъстващите за съвместната научноизследователска лаборатория на "Ел Би Булгарикум" и японската компания "Мейджи" (Meiji), която се очаква да бъде открита през първата половина на 2026 година.

Сред успехите на българския павилион беше победата на българския талисман „Лакто-чан“, който спечели първо място в категорията „Най-добър талисман“ на World Expolympics Awards.

Мачида отбеляза, че българският павилион е успял да надгради представата за България отвъд киселото мляко, Долината на розите и Тракийското златно съкровище.

Събитието е част от 36-ите Дни на японската култура в България и е организирано с подкрепата на Посолството на Япония и Катедра „Японистика“ на Софийския университет.

/ХК/

