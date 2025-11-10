АРМЕНПРЕС: Арменският външен министър ще започне утре двудневно официално посещение в Дания

Арменският външен министър Арарат Мирзоян ще направи двудневно официално посещение в Дания, което ще започне утре, написа говорителката на арменското външно министерство Ани Бадалян във "Фейсбук", цитирана от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Мирзоян ще се срещне със своя датски колега Ларс Льоке Расмусен.

По време на визитата са предвидени и срещи с други официални служители по различни теми. "В дневния ред са включени въпроси, свързани както с развитието на двустранните отношения между Армения и Дания, така и с по-нататъшното задълбочаване на партньорството между Армения и Европейския съюз, като се вземе предвид настоящото председателство на Дания в Съвета на ЕС", уточни Бадалян.

