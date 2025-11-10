Подробно търсене

Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, призоваха от външното министерство

Петра Куртева
Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, призоваха от външното министерство
Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, призоваха от външното министерство
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
10.11.2025 20:26
 (БТА)

Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата „Екс“.

Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати, допълват от министерството.

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.

През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.

 

 

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:36 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация