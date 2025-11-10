Академик Бултекс 99 постигна втора поредна победа в Националната баскетболна лига за мъже

Отборът на Академик Бултекс 99 записа втора поредна победа в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), след като надигра категорично състава на Шумен с 95:68 (25:17, 26:12, 25:19, 19:20) в последния мач от шестия кръг на първенството.

Така след четирите си поредни загуби в първите четири кръга пловдивските „студенти“ вече имат и два успеха на сметката си, докато отборът на Шумен, който днес обяви назначаването на Росен Барчовски за нов старши треньор, регистрира пето последователно поражение и остава без победа до момента през сезона. В този мач гостите бяха водени от бившия наставник на тима Янко Янков.

Двубоят в зала "Сила“ започна с доста грешки и от двата отбора и ниска резултатност в началото. Постепенно обаче пловдивските „студенти“ намериха своя ритъм в нападение и водени от Обрад Томич отвориха сериозен аванс от 21:9. До края на първата част баскетболистите на Шумен все пак съумяха да намалят част от изоставането си до 17:25.

Във вторите десет минути Академик поддържаше много висок процент при стрелбата си от игра, което даде възможност на домакините да увеличат значително преднината си до 22 точки на полувремето – 51:29.

След почивката играчите на Йордан Янков продължиха да диктуват събитията на паркета, като в средата на третата четвърт разликата набъбна до 30 точки в полза на пловдивчани – 68:38. До края отборът на Академик не допусна изненада и макар да не бе толкова ефективен в атака, не срещна трудности да поддържа аванса си и да се поздрави с успеха след 95:68.

Най-резултатен за победата на „студентите“ бе Обрад Томич с 23 точки, докато Райт-Рииво Лаане се отчете с "дабъл-дабъл" от 10 точки и 13 аистенции. С двойни показатели за пловдивчани завърши и Роджър Джаксън Хемпфил - 11 точки и 10 борби. За гостите от Шумен Андрия Блатанчич и Джейлън Бар реализираха по 14 точки.

Така след победата пловдивчани са на 6-о място с 8 точки, а начело с по 11 са Рилски спортист (Самоков) и Балкан (Ботевград) с по 11.