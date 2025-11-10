В бюджета за 2026 година има нереалистични приходи и раздути разходи, каза Атанас Атанасов в Пловдив

В бюджета за 2026 година има нереалистични приходи и раздути разходи, каза председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов в Пловдив. Той добави, че партията няма да подкрепи бюджета, защото е популистки.

По думите му са изпуснати всякакви срокове. Правителството не внася проект за бюджет, явно защото няма достатъчно пари за разпределение между тази шарена коалиция, коментира Атанасов. Той добави, че има проект за бюджет на страницата на Министерството на финансите и най-вероятно той ще претърпи някакви корекции. Явно споровете продължават и с работодателите имат проблеми, посочи той. Според него в бюджета има два дефекта. На първо място, нереалистични приходи, което означава, че и тази година правителството ще търси заеми, смята Атанасов. По думите му за текущата 2025 година те са около 20 милиарда и не се знае догодина колко ще станат. От друга страна, разходите са изключително раздути. Ние сме консервативна, дясна политическа сила и смятаме, че разходите трябва да бъдат ограничени, каза Атанасов. Обещаваха, че няма да се вдигат данъците, а сега виждаме, че не е така. Това означава, че през работещите хора ще се събират пари, за да се удовлетворят очакванията на номенклатурата, добави Атанасов.

Той бе в града заедно с народния представител и заместник-председател на партията Йордан Иванов, Катя Панева, бивш народен представител, както и общинските съветници от Пловдив Владимир Славенски и Йоно Чепилски. На среща с граждани и симпатизанти те представиха платформата „Питай.бг“ – инструмент, който дава възможност на гражданите да задават въпроси, да правят предложения и да подават сигнали директно към кметове, общински съветници и държавни институции.

Платформата „Питай.бг“ е разработен от ДСБ механизъм за комуникация с обществото, за получаване на въпроси, които касаят обществените отношения, които нашите народни представители и общински съветници да зададат в съответните институции, в Народното събрание или в общинските съвети, поясни председателят на ДСБ. И добави, че за да могат да отговарят на обществените очаквания, те трябва да комуникират с хората, да знаят какви са проблемите им и да се опитват през техните представители и в централната, и местната власт да търсят отговорите на тези въпроси. Навсякъде през местни организации на партията се събира информация от обществото, от хората за нерешени проблеми, за да се търсят решения през властта, добави той.