Начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета, заяви президентът Румен Радев на церемонията по награждаване в конкурса „Мениджър на годината“.

„Макар че президентската институция е встрани от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, тоест средата, в която вие оперирате. Аз искам да ви се извиня за Бюджет 2026 г.“, каза президентът Румен Радев на финалистите в конкурса. Държавният глава отбеляза, че бюджетът е израз на политиката и приоритетите на управляващите.

Аз вярвам, че въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква българският бизнес днес, ние ще продължим като страна да произвеждаме повече и по-качествено, да изнасяме повече, защото това е важно - да бъдем по-иновативни и по-производителни, да бъдем по-устойчиви и конкурентоспособни, заяви президентът.

Трябва да признаем, че успехът следва онези общества, които се борят за демокрация, а когато я постигнат, не допускат тя да се изроди в олигархия, каза Радев. Успехът е там, където държавата е партньор на бизнеса, където публичният ресурс е впрегнат за развитие на човешкия капитал и научно-техническия прогрес, а не за бетониране на властта. Където правилата са за всички, а особено актуално днес - частната собственост и инвестициите са защитени. Там, където обществата са се преборили за свобода и справедливост, които са задължително условие за устойчив икономически растеж, коментира Румен Радев.

Виждам не само ръководители с висок професионализъм и широка обща култура, овладели науката за мениджмънт и изкуството на лидерството, но виждам преди всичко граждани, родолюбци, патриоти с активна гражданска позиция, посветени на мисията, хората и средата. Лидери с ясна мисия за бъдещето не само на своя бизнес, но и на страната, каза още президентът на финалистите.

Според Закона за публичните финанси до 31 октомври Министерският съвет внася в парламента одобрения законопроект за държавния бюджет.

Надявам се бюджетът да бъде внесен в Народното събрание още тази седмица, каза по-рано днес премиерът Росен Желязков.

Дина Темелкова, изпълнителен директор на „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД, е „Мениджър на годината“ 2025, а Румен Радев връчи наградата ѝ. Днес беше 18-ото издание на конкурса. БТА е медиен партньор на събитието.