"Мениджър на годината" 2025 е Дина Темелкова, изпълнителен директор на "Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД

Дина Темелкова, изпълнителен директор на "Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД е "Мениджър на годината" 2025. Това обяви президентът Румен Радев на официалната церемония за награждаване на победителите в 18-ото издание на ежегодния конкурс на сп. "Мениджър", която се състоя в Софийската опера и балет тази вечер. БТА е медиен партньор на събитието.

"За мен това е не само голяма чест, но и голяма отговорност, защото вярвам, че с нея идват още повече усилия, които трябва да бъдат положени в посока на разширяване на смисъла, за принос към по-смислени каузи и устойчиви резултати", заяви Темелкова при получаването на статуетката за победител в основната категория на съревнованието.

Тя подчерта, че големият бизнес не означава само големи финансови резултати. Финансовите успехи имат истинска стойност, когато се постигат със сърце, с ценности и с ангажираност към хората.

Темелкова отбеляза, че компанията, която ръководи, си е поставила амбициозни цели, които имат реално въздействие върху обществото – не само на национално, но и на европейско ниво.

„Проектите, по които работим, са насочени към решаване на ключови проблеми, свързани с енергетиката и иновациите. Достъпът до електричество например е предизвикателство. Имаме още много работа в тази посока и се надявам нашите усилия да допринесат за положителна промяна“, каза още тя.

В емоционална част от речта си Темелкова благодари на своето семейство: „Искам да благодаря на семейството си, което безрезервно ме подкрепя. Ако те не вярваха в мен, нямаше да имам възможност да бъда тук тази вечер.“

Тя сподели, че преди четири години е обмисляла да приключи с корпоративната си кариера, за да се посвети на Центъра за култура и изкуство, който управлява вече почти 10 години.

В заключение тя подчерта една от своите лични каузи – подкрепата за деца със специални образователни потребности.

„Много от тези деца остават извън системата на образованието и по-късно срещат трудности в живота, продължавайки да зависят от институционалната подкрепа. Това е кауза, за която ще продължа да работя и занапред“, заяви Темелкова.

Тази година над 120 компании са заявили участие в конкурса. Методологията за оценката на кандидатите е базирана на три групи категории - финансови показатели, добри управленски практики, личностни управленски качества и е разработена от консултантска и счетоводна компания "Делойт" (Deloitte).