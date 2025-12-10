Възраждането на етническата карта като средство за политическа търговия не е просто ретроградно, то е опасно, заявиха в декларация от АПС

Днес, когато България е неразривна част от Европейския съюз и претендира да бъде модерна, демократична държава, възраждането на етническата карта като средство за политическа търговия не е просто ретроградно, то е опасно - опасно за институциите, опасно за националната сигурност, опасно за самата демокрация. Това заяви председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков в декларация от парламентарната трибуна по повод Международния ден на правата на човека.

Той отбеляза, че като народ сме наясно с цената на нарушените човешки права - от насилствената асимилация в миналото до политическите експерименти през следващите десетилетия.

Преди 35 години българското общество избра пътя на мирното съжителство, на взаимното уважение и на демократичния диалог, посочи Садъков. Този избор предпостави полагането на основите на така наречения български етнически модел - концепция, която гарантираше равноправие и включване на всички общности в политическия живот на страната и адекватно политическо представителство. Тя се утвърди като модел на толерантност и хармония, признат не само в България и на Балканите, но и в цяла Европа и по света, отбеляза той.

„За съжаление, в последно време този модел се използва от Делян Пеевски за собственото му политическо оцеляване с цел запазване задкулисното му влияние във властта, който е използвал предимно за сплашване, за раздаване на протекции и за поддържане на зависимост“, коментира Садъков. Той посочи, че правата на човека не могат да се търгуват срещу политическа подкрепа, те не са част от инструментариума на изборни кампании, а са универсални, ненакърними и не подлежащи на партийно политическо присвояване.

В деня, в който отбелязваме Международния ден на правата на човека, от „Алианс за права и свободи“ осъждаме всяка форма на злоупотреба с етническа и религиозна идентичност за партийни цели, заяви Хайри Садъков. Отхвърляме опитите за разделение на обществото чрез страх, манипулации или фалшиви противопоставяния. Настояваме всички институции да защитават правата на всеки гражданин, независимо от етнос, религия, език или политически избор, заяви председателят на ПГ на АПС. Призоваваме в България правата на човека да не са просто риторика, а реална политика, гаранция, а не обещание, допълни той.

България има всички сили да продължи да бъде пример за мирно съжителство и взаимно уважение, но това изисква решимост, изисква воля за разграничаване на истинската защита на правата от политическата злоупотреба с тях, посочи Садъков.

„На този ден трябва да помним - демокрацията се руши, когато правата на човека се превръщат във валута, с която се търгува, тя се изгражда, когато правата на човека се утвърдят като основополагащ принцип. Длъжни сме да изберем завинаги второто“, заяви председателят на ПГ на АПС.