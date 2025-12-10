Кристиан Киву: Липсваше ни енергия в края на мача

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви след поражението с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига, че тимът не е имал нужната енергия.

"Очаквахме Ливърпул да подходи интензивно и агресивно. Ние започнахме мача на бавни обороти, но постепенно играта ни стана по-добра. Опитахме се да продължим с това темпо, но в края просто ни липсваше енергия", каза румънецът.

"В началото ни бе трудно, защото Ливърпул е много класен състав. Контузиите през първото полувреме (бел. р - на Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби) също не ни помогнаха особено. Трябваше да опитаме да пестим енергия и опитахме да го направим по най-добрия начин", добави Киву.

За Интер поражението е второ поредно в Шампионската лига, но въпреки това тимът е все още в топ 8 с 12 точки, като разделя местата от четвърто до осмо.