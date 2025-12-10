БФС взе участие в първото заседание на Комисията по статута на играчите в Нион

В централата на УЕФА в Нион бе проведено първото заседание на Комисията по статута на играчите, трансферите и регулирането на отношенията с футболните агенти. Българският футболен съюз бе представен от заместник-изпълнителния директор Добрин Гьонов, който получи почетна значка лично от председателя на комисията Кристиян Андерсен в знак на признание за активната му работа и принос към развитието на футболната регулация.

В заседанието участва и членът на Изпълнителния комитет на БФС Мила Христова, представляваща FIFPRO Европа, която също допринесе с експертен опит при разглеждането на ключови въпроси, свързани с правата и условията на труд на професионалните футболисти.

От БФС уточняват, че сред основните теми на форума бяха последните изменения в регламентите на ФИФА, развитието по делото RFC Seraing в Съда на Европейския съюз и актуалните инициативи в рамките на европейския социален диалог. Акцент беше поставен и върху изследванията за натоварването на играчите, както и върху прилагането на минималните стандарти за футболистките от женските национални отбори — приоритети, целящи да гарантират устойчиво развитие, по-добра защита и по-високо качество в европейския футбол.

Участието на БФС в подобни стратегически формати е поредно доказателство за активната роля на България в процесите по формиране на политики и регулации на най-високо международно ниво, завършват от централата.