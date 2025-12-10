В Свищов граждани се събират на протест с искане за оставка на правителството

В Свищов граждани се събират на протест пред сградата на Общината тази вечер от 18:00 часа с искане за оставка на правителството. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Едното е от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ). Протестът, който те организират е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“ и ще се състои на площад „Алеко“ от 18:00 часа, уточняват от партията във фейсбук.

В протеста ще се включат и граждани, организирали се чрез социалните мрежи. Заявлението от тяхно име пред общинската администрация е подадено от Божена Гецова.

От началото на протестите на 1 декември, това е първият такъв организиран в Свищов.