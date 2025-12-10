„Възраждане“ поиска информация за действията на правителството във връзка изоставения край Ахтопол танкер.

Искаме да получим максимално бърза информация за това, какво трябва да предприеме правителството в ситуацията с изоставения в българската акватория танкер, който на практика е без екипаж, посочи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група на "Възраждане" Костадин Костадинов. По думите му, отговорът е "оставка на това правителство, което всеки ден доказва, че е вредно за националните ни интереси".

Един танкер, собственост на малка държава, се оказа дрейфащ край бреговете на европейска Турция, в края на миналата седмица обаче същият този танкер е провлачен от турски влекач в българската акватория, която е изключителна държавна собственост, посочи Костадинов. Оказва се, че турският влекач е навлязъл на 40 км в българската акватория и безпрепятствено, след като оставя танкера, се изтегля на юг. "Оказва се, че всичко това не е минало без знанието на българските гранични служби, защото имаме достатъчно добра техника, която може да засече дори рибарски лодки, какво да говорим за голям танкер", заяви Костадин Костадинов.

Къде всъщност е големият скандал – оказва се, че от "Гранична полиция" са поискали инструкция от българското правителство какво да правят в тази ситуация, добави той. Костадинов коментира, че правителството, едва след като е излязла информация по медиите, е извикало турския посланик.

Утре, вдругиден, какво ще започнат да правят – да си изхвърлят боклука в нашите земи ли, попита политикът. Според Костадинов все още не се знае какво има на танкера.

Когато нещо подобно се случи, трябва веднага да има реакция, на секундата, смятат от "Възраждане". Според тях "позорното, васалното, поведение на българското правителство" е нещо, което трябва да бъде моментално осъдено.

Искаме оставката на цялото правителство, не само на вътрешния министър, заяви Костадинов. Ако държавата имаше грам самоуважение, трябваше един български влекач да извлачи обратно този танкер в турски териториални води, в международните отношения трябва да има равнопоставеност, изтъкна лидерът на "Възраждане".

Операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава, е заявил турският посланик Мехмет Уянък по време на среща с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на външните работи Георг Георгиев, съобщиха от транспортното ведомство на 8 декември.

По думите на посланика, турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.