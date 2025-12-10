В Бюрото по труда в Пловдив свободните работни места за хора с висше образование са 43

В Бюрото по труда в Пловдив свободните работни места към 10 декември са 395, съобщи за БТА директорът Иванка Власева. От тях 43 са за хора с висше образование – учители, инженери, лекари, счетоводители, компютърни специалисти, специалисти по социални дейности, по здравни грижи, медицински сестри и икономисти.

Най-много – 281, са свободните позиции за хора със средно образование. За машинен оператор са 51, за готвачи – 40, и 24 – за салонни управители, и 15 – за електротехник. Свободни работни позиции има за техник-механик, управител на заведение за обществено хранене, специалист по качество, търговски представител, брокер на недвижими имоти, специалист по продажби, оператор на център за обаждания, склададжия, снабдител, сортировач, домакин, контрольор, сервитьор, барман, камериерка, домашен помощник, продавач-консултант, касиер, помощник-учител, помощник-възпитател, охранител, градинар, бояджия, леяр, заварчик, екструдерист, шлосер, фрезист, шлайфист, автомонтьор, монтажник, дърводелец, шивач, механик, печатар и други.

Свободни работни позиции за хора с основно образование най-много има за общ работник – 43, както и за санитари, зидар, арматурист, кофражисти, автомонтьори, машинни оператори, монтажник и др. Вакантните позиции за хора с намалена работоспособност до 50% и над 50% са седем, от които пет са за агент-спорт, една – за разработчик на софтуер, и една – за общ работник.

Във филиала "Раковски" на Бюрото по труда има шест свободни работни позиции – по една за ландшафтен архитект, учител, социален работник в социална услуга – за висшисти, а за хора със средно образование – по едно място за касиер, огняр и оперативен дежурен.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.