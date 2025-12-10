Компани изрази задоволство от реакцията на играчите на Байерн в мача от Шампионската лига по футбол срещу Спортинг, Карл подобри рекорд на Мбапе

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази задоволство от реакцията на играчите през второто полувреме при победата над гостуващия Спортинг Лисабон с 3:1 в шестия кръг от Шампионската лига по футбол.

Баварците допуснаха изоставане след автогол на Йозуа Кимих в 54-ата минута, но с попадения на Серж Гнабри, Ленарт Карл и Йонатан Та за 12 минути между 65-ата и 77-ата стигнаха до обрат. С успеха германците събраха 15 точки и се изравниха на върха на класирането с лидера Арсенал, който днес гостува на Брюж.

„Бяхме респектирани от отбора на Спортинг, защото знаехме колко опасен може да бъде. Съперникът направи много добър мач. Ние също се представихме нелошо през първото полувреме, просто не успяхме да реализираме създадените положения. След почивката Спортинг започна много по-силно, ние изпуснахме контрола за първите десетина минути след подновяването на играта и получихме гол. Но след това не мога да скрия, че съм доволен от реакцията след първите слаби минути. Показахме характер, станахме агресивни и по-опасни, играта ни придоби завършеност. Момчетата никога не се предават и отново го показаха и в този мач. Използвахме шансовете си и вкарахме нужните ни голове, за да постигнем тази важна победа“, коментира Компани.

На възраст от 17 години и 290 дни Карл, който направи 2:1 в 69-ата минута, стана най-младият играч в историята, който се разписва в три последователни срещи от Шампионската лига. Досега рекордът се държеше от френската звезда Килиан Мбапе – 18 години и 113 дни.

Друга добра новина за Байерн от двубоя беше свързана със завръщането в игра на левия бранител Алфонсо Дейвис. Той скъса връзки на коляното през март, но след 261 дни отсъствие от терените влезе като резерва в 88-ата минута на мястото на Гнабри.

Байерн се нуждае от още една победа в оставащите си два мача от основната фаза на турнира – домакинство на белгийския Юнион Сен Жилоа и гостуване на нидерландския ПСВ Айндховен във втората половина на януари, за да си гарантира място в топ 8, а с това и директно класиране за осминафиналите.

„Все още не сме си осигурили място на осминафиналите, но нещата изглеждат добре“, коментира Ян-Кристиан Дреезен от Управителния съвет на Байерн.

„Със сигурност искаме да избегнем участие в плейофите. С този успех направихме първата крачка, но се нуждаем от още една победа – тя ще ни позволи да си спестим два мача през зимата“, допълни спортният директор Макс Еберл.