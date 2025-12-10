Над 550 деца от детските градини в община Тунджа ще получат подаръци, донесени от Дядо Коледа

Общо 554 деца от детските градини в община Тунджа ще бъдат зарадвани с индивидуални коледни подаръци, донесени им от Дядо Коледа, съобщиха от пресцентъра на Общината. Всяко от тях ще плучи и снимка за спомен с добрия старец, която да подари на родителите си.

Маршрутът на Дядо Коледа включва 17 населени места в общината, където има детски градини и техни филиали. Обиколката ще завърши на 12 декември.

Днес за децата от общината е организиран празник „Коледни звезди над Тунджа“, като Държавен куклен театър „Георги Митев” – Ямбол ще представи пред малките зрители спектакъла „Стихотворението”.

И двете инициативи са традиционни за Община Тунджа в навечерието на коледните празници с насоченост към най-малките жители. В подкрепа на изявени деца и младежи от общината, също и такива в неравностойно положение, е и насроченият за 18 декември благотворителен коледен бал. В седемнадесетото му издание се очаква да бъде достигната сумата от 1 000 000 лева, събрани общо от началото на кампанията от 2009 г. досега.