Възпитаници на Националното музикално училище и Военният духов оркестър ще представят любими коледни песни в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: организатори
Стара Загора,  
10.12.2025 10:28
 (БТА)

В навечерието на Рождество Христово ученици от Националното училище за музикални и сценични изкуства (НУМСИ) „Христина Морфова“ в Стара Загора, заедно с Военния духов оркестър на Втора механизирана бригада, ще представят любими коледни песни. Това съобщават във фейсбук страницата на музикалното училище.

Концертът ще се проведе на сцената на Военния клуб в Стара Загора утре, 11 декември. В него ще вземат участие ученици от класа по поп и джаз пеене с преподавател Павел Цонев, като на бас ще свири Георги Белчев, а на пиано – самият той.

БТА припомня, че през изминалата седмица с Рождественски концерт на хора при НУМСИ „Христина Морфова“ започна празничната програма на училището. Тя ще завърши на 20 декември с концерт под диригентството на Старозагорския митрополит Киприан.

