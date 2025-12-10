Арне Слот за конфликта със Салах: "Ще говоря с него, но дали трябва инициативата да бъде моя?"

Мениджърът Арне Слот не е сигурен дали той трябва да поеме инициативата за диалог с Мохамед Салах, след като нападателят на Ливърпул заяви през уикенда, че се чувства предаден от клуба и че може би е изиграл последния си мач. В резултат на това нидерландецът го остави извън групата за двубоя от Шампионската лига с Интер, който мърсисайдци спечелиха с 1:0.

Запитан в интервю за Amazon Prime дали има развитие по темата, която е най-дискутирана в света на футбола в последните дни, Слот отговори: "Първо трябва да попитате дали самият играч смята, че е допуснал грешка. Да, ще говоря с него, но дали трябва инициативата да бъде моя?".

По време на пресконференцията след мача нидерландецът говори с по-мек тон.

"Не съм казвал кой точно трябва да направи първата крачка. Освен това, тази вечер е за футболистите, които бяха в групата и на терена. Те изиграха четвърти мач за десет дни и почти не дадоха шанс на Интер, въпреки че през уикенда получихме тежък удар с изравнителния гол на Лийдс в последните секунди", каза нидерландецът.

Ливърпул вкара победния гол в 88-та минута, когато Алесандро Бастони събори Флориан Виртц в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Доминик Собослай.

"Показахме отборен дух и играехме все по-добре и по-добре. Конър Брадли и Юго Екитике пропуснаха две положения, но в края вкарахме от дузпа, която във Висшата лига отказват да ни дават. От началото на сезона съм видял сигурно десет подобни ситуации в наказателното поле на съперниците", добави той.